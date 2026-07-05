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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχει η Κύπρος από το Φυσικό Αέριο - Τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος

 05.07.2026 - 07:44
Έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχει η Κύπρος από το Φυσικό Αέριο - Τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος

Έσοδα ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχει η Κύπρος από το Φυσικό Αέριο και συγκεκριμένα από τα κοιτάσματα «Αφροδίτη», «Γλαύκος» και «Πήγασος» σε ορίζοντα δεκαπενταετίας δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» ο κύριος Δαμιανός είπε, επίσης, ότι είναι απομακρυσμένο το ενδεχόμενο να έρθει στην Κύπρο αέριο κατευθείαν από τα κυπριακά κοιτάσματα, διότι οικονομικά είναι πιο συμφέρον για τις εταιρείες να το στέλνουν στην Αίγυπτο για υγροποίηση από το να επενδύσουν χρήματα για εγκαταστάσεις στην Κύπρο.

Όσον αφορά την επιδιωκόμενη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρέυματος, ο υπουργός Ενέργειας είπε ότι με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, δηλαδή μπαταριών, ισχύος μερικών εκατοντάδων μεγαβάτ μέχρι το τέλος του 2027, γεγονός που θα επιτρέψει μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, αναμένεται να επέλθει μείωση στην τιμή ηλεκτρισμού.

Η πραγματική μείωση, πρόσθεσε ο υπουργός Ενέργειας, θα έλθει με την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό και την εισαγωγή Φυσικού Αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.

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