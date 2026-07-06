Ανατριχιαστικό βίντεο: Άνδρας από τη Γκαμπόν μαχαίρωσε άγρια περαστικό 50χρονο στο Μιλάνο, «το απόλαυσα θα το ξαναέκανα»

Το περιστατικό ακραίας βίας που έχει προκαλέσει σοκ στην Ιταλία σημειώθηκε στο Μιλάνο, όταν ο 22χρονος φέρεται να μαχαίρωσε 20 φορές έναν άγνωστο άνδρα μέσα σε μπαρ και στη συνέχεια δήλωσε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν: «Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω».

Ο Λαμίν Σαϊντιλί, 22 ετών, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο μετά την επίθεση εναντίον ενός 55χρονου άνδρα, τον οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χτύπησε επανειλημμένα με μαχαίρι χωρίς να προηγηθεί καμία αντιπαράθεση.

Δείτε βίντεο





Ο εισαγγελέας του Μιλάνου, Έλιο Ραμοντίνι, ζήτησε από τον ανακριτή την επικύρωση της σύλληψης για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής αλλά και επανάληψης αντίστοιχης πράξης.



Η επίθεση με καλυμμένο πρόσωπο και μαχαίρι 21 εκατοστών

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, ο Σαϊντιλί, ο οποίος γεννήθηκε στο Κονελιάνο Βένετο της επαρχίας Τρεβίζο, μπήκε στο μπαρ φορώντας μαύρη κουκούλα τύπου μπαλακλάβα και χωρίς να πει ούτε λέξη πλησίασε το θύμα από πίσω.



Στη συνέχεια, φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι συνολικού μήκους 21 εκατοστών, καταφέροντάς του περίπου 20 χτυπήματα στο κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την κοιλιά.

Ο 22χρονος κρατείται στη φυλακή Σαν Βιτόρε και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Λουίτζι Ιανέλι.



Εκτός κινδύνου ο 55χρονος μετά τις επεμβάσεις

Το θύμα της επίθεσης, ο 55χρονος Τζεράρντο Π., βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τον πατέρα του και έπαιρνε πρωινό όταν δέχθηκε την επίθεση.



Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου, όπου υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.



Παρότι τα τραύματα, κυρίως στην κοιλιακή και θωρακική χώρα, ήταν σοβαρά, σύμφωνα με τους γιατρούς δεν αποδείχθηκαν ιδιαίτερα βαθιά. Ο 55χρονος παραμένει στη μονάδα μετεγχειρητικής εντατικής φροντίδας, ωστόσο η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση και δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξουν μακροχρόνιες συνέπειες.

Εισαγγελέας: «Είχε σχεδιάσει να σκοτώσει έναν εύκολο στόχο»

Οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τον 22χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, λόγω προμελέτης και ασήμαντης αφορμής.



Σύμφωνα με την αναπαράσταση των γεγονότων, οι αρχές εκτιμούν ότι ο νεαρός είχε βγει στον δρόμο με σκοπό να «προκαλέσει τον θάνατο» του πρώτου ανθρώπου που θα θεωρούσε εύκολο στόχο.



Στο αίτημα επικύρωσης της σύλληψης αναφέρεται ότι είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και είχε μαζί του μαχαίρι με δίκοπη λεπίδα.



Όσον αφορά τα κίνητρα, οι εισαγγελείς επικαλούνται τη δήλωση που φέρεται να έκανε μετά τη σύλληψή του: «Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω».



Σαλβίνι: «Να μη βγει ποτέ από τη φυλακή»

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι.







«Σοκαριστικά λόγια. Το απόλαυσε και θα το έκανε ξανά; Τότε να μη βγει ποτέ από τη φυλακή», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο 22χρονος στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα