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ΔΙΕΘΝΗ

Axios: Το παρασκήνιο του τηλεφωνήματος που έκανε ο Νετανιάχου στον Τραμπ, του ζήτησε να συγκρατήσει τον Ερντογάν

 06.07.2026 - 23:25
Axios: Το παρασκήνιο του τηλεφωνήματος που έκανε ο Νετανιάχου στον Τραμπ, του ζήτησε να συγκρατήσει τον Ερντογάν

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διαμαρτυρήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ για την κλιμακούμενη αντι-ισραηλινή ρητορική του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ισραηλινούς και αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το Axios.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε από τον Τραμπ, σε τηλεφώνημα που έγινε την Παρασκευή, να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εκσυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία της.

Ο Νετανιάχου φέρεται να διαμαρτυρήθηκε στον Τραμπ για τον Ερντογάν, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, και έδειξε ότι ήθελε ο πρόεδρος των ΗΠΑ να συγκρατήσει τον Τούρκο ηγέτη.

«Ο Νετανιάχου έκανε ένα αίτημα και ο πρόεδρος τον άκουσε. Οπότε ο πρόεδρος ίσως μεταφέρει [ενν. στον Ερντογάν] ένα μήνυμα του τύπου: “Μπορείς να το πάρεις λίγο πιο χαλαρά σε αυτό το θέμα;” Αλλά τα πράγματα είναι όπως είναι», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι Τραμπ και Ερντογάν θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ την Τρίτη και την Τετάρτη στην Άγκυρα.

Το Axios σημειώνει ότι εν μέσω της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας τα τελευταία δύο χρόνια, ο Τραμπ διατηρεί στενές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες. Πάντως, προσθέτει το Axios, η θέση του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Δεν είναι σαφές πόση επιρροή εξακολουθεί να έχει ο Νετανιάχου, τόσο λόγω της στενής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν, όσο και λόγω των οικονομικών οφελών από τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Τουρκία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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