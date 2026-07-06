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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στη Λεμεσό: Νεαροί πυρπόλησαν ελαστικά σε κυκλικό κόμβο – Στο σημείο Αστυνομία και Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

 06.07.2026 - 23:40
Συναγερμός στη Λεμεσό: Νεαροί πυρπόλησαν ελαστικά σε κυκλικό κόμβο – Στο σημείο Αστυνομία και Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Λεμεσό, όταν ξέσπασε φωτιά σε ελαστικά που είχαν τοποθετηθεί στη μέση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Κολωνακίου, στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RoadReportCY, γύρω στις 22:25 ομάδα νεαρών φέρεται να στοίβαξε ελαστικά οχημάτων στον κυκλικό κόμβο, να τα περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και να τους έβαλε φωτιά, προκαλώντας επικίνδυνη κατάσταση για τους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Βίντεο που δημοσίευσε το RoadReportCY καταγράφουν τις φλόγες να καλύπτουν το οδόστρωμα και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στην περιοχή, ενώ με την άφιξη των αστυνομικών ξεκίνησε καταδίωξη νεαρών που απομακρύνθηκαν τρέχοντας προς διάφορες κατευθύνσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στην ασφάλιση της περιοχής, ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία για το περιστατικό ούτε έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν συλλήψεις.

Δείτε βίντεο: 

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