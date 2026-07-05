Υπουργείο Μεταφορών: Κατοχυρωμένη η αεροπορική συνδεσιμότητα Κύπρου, παρά αναθεώρηση ευρωπαϊκών κανόνων

Με αφορμή τον δημόσιο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στις αερομεταφορές, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διευκρινίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία και έχει καταθέσει τεκμηριωμένη θέση, µε έξι συγκεκριμένες εισηγήσεις. «Η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου παραμένει ισχυρή και η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται έγκαιρα και τεκμηριωμένα, ώστε το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο να συνεχίσει να στηρίζει τις ανάγκες ενός νησιωτικού κράτους-μέλους, όπως η Κύπρος», αναφέρει το Υπουργείο.

Διευκρινίζεται ότι τα κίνητρα που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνεργασία με τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, προς τις αεροπορικές εταιρείες «δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση: παρέχονται με όρους αγοράς και αποφέρουν πρόσθετα έσοδα τόσο στο κράτος όσο και στη διαχειρίστρια εταιρεία, αποτελώντας επένδυση που θα πραγματοποιούσε και ιδιώτης επενδυτής υπό τις ίδιες συνθήκες».

Ως εκ τούτου, σημειώνει το Υπουργείο, «τα κίνητρα αυτά, που έχουν στηρίξει τη σταθερή αύξηση και βελτίωση της συνδεσιμότητας της χώρας, δεν επηρεάζονται από την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις και δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού των υφιστάμενων μηχανισμών που έχουν συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας».

Η αναθεώρηση του υφιστάμενου ευρωπαϊκού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων στις αερομεταφορές, αναφέρει το Υπουργείο, εντάσσεται στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επικαιροποιήσει τους σχετικούς κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα των αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των νέων περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των αλλαγών στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά.

H διαβούλευση αφορά τους κανόνες με τους οποίους τα κράτη-μέλη μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να στηρίζουν αεροδρόμια και νέες αεροπορικές συνδέσεις, αναφέρει, σημειώνοντας ότι, για την Κύπρο, «το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό τρόπο σύνδεσης της χώρας µε την υπόλοιπη Ευρώπη».

«H προτεινόμενη ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση δεν αντιμετωπίζεται από την Κύπρο ως ένα απλό τεχνοκρατικό ζήτημα», προσθέτει, σημειώνοντας ότι για ένα νησιωτικό κράτος-μέλος, χωρίς οδική ή σιδηροδρομική σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί βασική υποδομή για τους πολίτες, τον τουρισμό και την οικονομία.

«Στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτικών κρατών και να διατηρεί διαθέσιμα τα απαραίτητα εργαλεία στήριξης της συνδεσιμότητας», αναφέρει.

Συγκεκριμένα, αναφέρει, οι έξι εισηγήσεις της Κύπρου σημαίνουν στην πράξη τα αεροδρόμια της χώρας να αντιμετωπίζονται ως υποδομές εδαφικής συνοχής. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ρητά την Κύπρο ως «απομακρυσμένη περιοχή». Η Κυβέρνηση ζητά αυτό να αποτυπωθεί ακόμη πιο καθαρά - ότι τα αεροδρόμιά µας είναι υποδομή εθνικής συνοχής, όπως οι αυτοκινητόδρομοι σε άλλες χώρες, αναφέρει. «Το όφελος: μεγαλύτερη ασφάλεια ότι τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου θα μπορούν να δέχονται κρατική στήριξη όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη», προσθέτει.

Επιπρόσθετα η Κύπρος εισηγείται να διατηρηθούν τα κίνητρα για νέες γραμμές για νησιωτικά κράτη µε στοχευμένο τρόπο - για χειμερινά δρομολόγια και για νέες αγορές τουρισμού, αναφέρεται, σημειώνοντας ότι το όφελος θα είναι περισσότερες πτήσεις εκτός σεζόν, διαφοροποίηση τουριστικού ρεύματος, λιγότερη εξάρτηση από συγκεκριμένες αγορές.

Η τρίτη εισήγηση αφορά στη «δίκαιη μεταχείριση για το μέγεθος της χώρας μας», σημειώνει το Υπουργείο, αναφέροντας ότι ένα αεροδρόμιο εννέα εκατομμυρίων επιβατών σε χώρα εννιακοσίων χιλιάδων κατοίκων δεν είναι το ίδιο µε ένα αεροδρόμιο μεγάλης ευρωπαϊκής πόλης και ότι η Κυβέρνηση ζητά να προστεθεί κριτήριο «επιβάτες ανά κάτοικο».

Η Κύπρος ζητά επίσης παράταση της μεταβατικής περιόδου ενισχύσεων ως το 2035 για νησιωτικά κράτη, ώστε τα αεροδρόμια να προσαρμοστούν στις νέες πράσινες απαιτήσεις (αειφόρα καύσιμα, ηλεκτροδότηση), και «ρητή εξαίρεση» από τεχνητή «γειτνίαση» με αεροδρόμια άλλων χωρών. Σημειώνεται ότι οι νέοι κανόνες εξετάζουν, μεταξύ άλλων, κατά πόσο γειτονικά αεροδρόμια ανταγωνίζονται μεταξύ τους. «Για την Κύπρο, που δεν έχει οδική ή σιδηροδρομική σύνδεση µε άλλο κράτος-μέλος, αυτό δεν έχει νόημα», σημειώνεται, και αναφέρεται ότι το όφελος θα είναι λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη αξιολόγηση των αιτημάτων στήριξης στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Κυβέρνηση ζητά επίσης να διευκολυνθεί η επιδότηση εισιτηρίων για φοιτητές, εργαζόμενους και επαγγελματίες που μετακινούνται από και προς την Ευρώπη.

«Η αεροπορική συνδεσιμότητα δεν είναι πολυτέλεια για την Κύπρο. Είναι το λειτουργικό ισοδύναμο των οδικών και των σιδηροδρομικών δικτύων που συνδέουν τα άλλα κράτη-μέλη µε την υπόλοιπη Ευρώπη» αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε εγκαίρως, εντός της προθεσμίας της δημόσιας διαβούλευσης, ορισμένης για την 11η Ιουνίου 2026, τεκμηριωμένη θέση µε σαφείς και πρακτικές εισηγήσεις.

Στόχος είναι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο σύγχρονο, δίκαιο και αναλογικό, που να προστατεύει τη συνδεσιμότητα της χώρας και να αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτικών κρατών, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ