«ΝΟΣΤΟΣ»: Νέο σχέδιο στήριξης - Άνοιξε η διαδικασία αιτήσεων για τις κατεχόμενες κοινότητες

Σε δελτίο Τύπου του Υφυπουργείου αναφέρεται ότι το ΝΟΣΤΟΣ στόχο έχει την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας των κατεχόμενων κοινοτήτων και τη διατήρηση της ιστορικής συνέχειας των ανθρώπων και των τόπων που παραμένουν ζωντανοί μέσα από τις αφηγήσεις, την ιστορία, τα έθιμα, την αρχιτεκτονική, τη γλώσσα και τη συλλογική εμπειρία.

Το σχέδιο, αναφέρεται, ενδυναμώνει τις προσπάθειες διάσωσης της ιστορίας και της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς των κατεχόμενων κοινοτήτων, με προτεραιότητα στη συστηματική συλλογή μαρτυριών, στην ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικών πόρων, καθώς και στη συντήρηση και ανάδειξη ιστορικών στοιχείων που αποτυπώνουν τη μνήμη των κατεχόμενων κοινοτήτων.

Παράλληλα, υποστηρίζει δράσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκτοπισμένων, τη διαγενεακή μετάδοση της παράδοσης και τη διατήρηση των δεσμών με τον τόπο καταγωγής.

Το ΝΟΣΤΟΣ επικεντρώνεται στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε πολιτιστικούς φορείς, προσφυγικά σωματεία και κοινοτικά συμβούλια κατεχόμενων κοινοτήτων, καθώς και στη συνδιαμόρφωση και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων και αποσκοπεί επίσης στην καλλιέργεια ενός πλαισίου βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση στην ενίσχυση τοπικών δομών, την αποτελεσματική χρήση πόρων και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα των κατεχόμενων κοινοτήτων και των πρωτοβουλιών τους.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι κατεχόμενες κοινότητες που έχουν έρθει σε επαφή με καλλιτέχνες, επιστήμονες, ανθρώπους του πνεύματος, πολιτιστικούς παράγοντες ή/και οργανισμούς, με σκοπό την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων που ενισχύουν τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας, της μνήμης και της δημιουργικής συνέχειας των εκτοπισμένων κοινοτήτων.

Επίσης προσφυγικά σωματεία κατεχόμενων κοινοτήτων που έχουν έρθει σε επαφή με καλλιτέχνες, επιστήμονες, πνευματικούς ανθρώπους, πολιτιστικούς παράγοντες ή/και οργανισμούς και έχουν λάβει υποστηρικτική επιστολή από την αντίστοιχη Κοινοτική Αρχή αλλά και φυσικά πρόσωπα ή φορείς που έχουν έρθει σε επαφή με το Κοινοτικό Συμβούλιο ή το Προσφυγικό Σωματείο της κατεχόμενης κοινότητας και έχουν λάβει υποστηρικτική επιστολή από την αντίστοιχη Κοινοτική Αρχή.

Το Σχέδιο καλύπτει δράσεις από τον Δεκέμβριο 2026 έως τον Ιούνιο 2027.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να αφορούν τους τομείς της λογοτεχνίας, των εικαστικών, της μουσικής, του θεάτρου, του σύγχρονου χορού, του παραδοσιακού πολιτισμού, του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών τεχνών, καθώς και της ιστορικής έρευνας.

Οι χορηγίες καλύπτουν έως 100% του συνολικού κόστους της προτεινόμενης δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου στο https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/schedio-stirixis-katechomenon-koinotiton-nostos/

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ