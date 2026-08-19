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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμότητα Βρετανικών Βάσεων για περίοδο μετανάστευσης Αμπελοπουλιών

 19.08.2026 - 10:41
Ετοιμότητα Βρετανικών Βάσεων για περίοδο μετανάστευσης Αμπελοπουλιών

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ) ενόψει της έναρξης, στις 31 Αυγούστου, της περιόδου μετανάστευσης των Αμπελοπουλιών.

Η Ομάδα Κοινοτικής Δράσης εντείνει τους ελέγχους στις περιοχές των Ανατολικών Βάσεων, αξιοποιώντας drones, συστήματα αναγνώρισης πινακίδων και εξοπλισμό παρακολούθησης, με στόχο τον εντοπισμό και την αποτροπή της παράνομης παγίδευσης. Η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι η πολιτική μηδενικής ανοχής παραμένει σε ισχύ και προειδοποιεί ότι οι παραβάτες θα εντοπίζονται, θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας των ΒΒ Δεκέλειας αναφέρεται ότι «η μεταναστευτική περίοδος για τα Αμπελοπούλια ξεκινά στα τέλη Αυγούστου και η Ομάδα Κοινοτικής Δράσης (CAT) θα αξιοποιήσει την μακρά εμπειρία της, τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και τις σχέσεις συνεργασίας που έχει αναπτύξει με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, με στόχο τη διατήρηση της παράνομης παγίδευσης σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα εντός των Βρετανικών Βάσεων».

«Η Ομάδα Κοινοτικής Δράσης (CAT) βρίσκεται ήδη στις περιοχές των Ανατολικών Βρετανικών Βάσεων, εντοπίζοντας πιθανές τοποθεσίες παγίδευσης και προχωρώντας στην αποξήλωση των εγκαταστάσεων που στήνουν όσοι επιδιώκουν να κερδοσκοπήσουν από την παράνομη αυτή δραστηριότητα», προστίθεται.

Σημειώνεται επίσης ότι παρά το γεγονός ότι οι λαθροθήρες επιχειρούν να παγιδεύσουν μεταναστευτικά πουλιά με τη χρήση διχτυών και θανατηφόρων ξοβεργών, ο επικεφαλής της CAT, Λοχίας Γιαννάκης Λουκά, ξεκαθαρίζει ότι τα μέλη της ομάδας του είναι πλήρως προετοιμασμένα να δράσουν.

«Οι αρχές θα προχωρήσουν στον εντοπισμό, τη σύλληψη και την ποινική δίωξη των παραβατών», ανέφερε. «Βασιζόμενοι στη μακροχρόνια δέσμευσή μας και στις προηγούμενες επιτυχίες, θα ηγηθούμε και πάλι της προσπάθειας, διατηρώντας μια προληπτική προσέγγιση βασισμένη σε πληροφορίες, με στόχο την αποτροπή και τον εντοπισμό παράνομων παγιδεύσεων», πρόσθεσε ο κ. Λουκά.

Η Αστυνομία των ΒΒ, είπε, πρόκειται να συνεχίσει τη στενή συνεργασία της με την Ομάδα Καταπολέμησης Λαθροθηρίας, την Αστυνομία Κύπρου, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, τις τοπικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως το Bird Life Cyprus, την Επιτροπή Κατά της Σφαγής Πτηνών (CABS), και τον Βασιλικό Σύνδεσμο για την Προστασία των Πτηνών (RSPB), με σκοπό τη σύμπραξη και την ανταλλαγή πληροφοριών για την προστασία της άγριας ζωής και την αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων.

«Για ακόμη μια φορά, η Ομάδα Κοινοτικής Δράσης θα κάνει πλήρη χρήση της τεχνολογίας και του ειδικού εξοπλισμού που έχει στη διάθεσή της», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτό θα περιλαμβάνει τη χρήση Συστημάτων Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων (ANPR), drones, εξοπλισμό παρακολούθησης και άλλων τεχνολογικών δυνατοτήτων για την υποστήριξη της επιχειρησιακής δραστηριότητας, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και τον εντοπισμό των παραβατών, με σκοπό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Η έντονη παρουσία της Αστυνομίας σε τοποθεσίες που σχετίζονται με την παράνομη παγίδευση πουλιών αναμένεται να λειτουργήσει ως προληπτικό μέτρο, με τον Λοχία Λουκά να καλεί από πλευράς του το κοινό να συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια αυτή.

«Καλούνται οι πολίτες να αναφέρουν στις αστυνομικές αρχές οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα ή σχετική πληροφορία. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το κοινό θα παραμένουν αυστηρώς απόρρητες», αναφέρεται.

Να σημειωθεί ότι η μεταναστευτική περίοδος για τα Αμπελοπούλια διαρκεί από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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