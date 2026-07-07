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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανατροπή στον καιρό: Επιστρέφουν βροχές, καταιγίδες και πιθανό χαλάζι

 07.07.2026 - 06:29
Ανατροπή στον καιρό: Επιστρέφουν βροχές, καταιγίδες και πιθανό χαλάζι

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και ανατολικά παράλια, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη και παροδικά στα νότια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως στο εσωτερικό. Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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