Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Γιώργο Τσαλακό - Συνάδελφοι και πολιτικός κόσμος στην κηδεία - Φωτογραφίες

Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο θα πουν σήμερα όσοι τον γνώρισαν και εκτίμησαν την πολυετή προσφορά του στον χώρο της δημοσιογραφίας. Ο Γιώργος Τσαλακός έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του βαθιά θλίψη στην οικογένειά του και στον δημοσιογραφικό κόσμο.

Γύρω στις 9:20 έφτασε στον Ιερό Ναό η σορός του Γιώργου Τσαλακού. Τοποθετήθηκε εντός της εκκλησίας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα συγκεντρωθούν για την εξόδιο ακολουθία και το ύστατο χαίρε στον δημοσιογράφο.

Συνεχίζουν να καταφθάνουν δημοσιογράφοι, πολιτικοί και άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Τσαλακό, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του.

Μεταξύ άλλων, παρευρίσκονται η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, εκπρόσωποι της Αστυνομίας, καθώς και πρώην συνάδελφοι του εκλιπόντος δημοσιογράφου, οι οποίοι βρίσκονται στον ναό για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Εκ μέρους της κυβέρνησης, παρών είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στην τελετή για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Τσαλακού.

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