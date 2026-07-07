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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση ΠτΔ με ΟΚΥπΥ για το σχεδιασμό στα δημόσια νοσηλευτήρια

 07.07.2026 - 13:17
Συνάντηση ΠτΔ με ΟΚΥπΥ για το σχεδιασμό στα δημόσια νοσηλευτήρια

Συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ θα έχει σήμερα στις 4μμ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να συζητηθεί ο σχεδιασμός και οι επενδύσεις στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της ΓΣ του ΠΑΣΥΞΕ, θα έχει σήμερα συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ «που αφορά γενικότερα όλο τον σχεδιασμό που γίνεται, τις επενδύσεις που θα γίνουν στα δημόσια νοσηλευτήρια που ξεπερνούν τα €126 εκ».

Κληθείς να σχολιάσει αντιδράσεις από συντεχνίες για αθέτηση των υποσχέσεών του για το νοσοκομείο Αθαλάσσας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «καμία υπόσχεση δεν έχουμε αθετήσει».

Πρόσθεσε ότι «εργαζόμαστε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν γενικότερα με τα νοσοκομεία» και αναφέρθηκε στη σημερινή συνάντηση που θα έχει με τον ΟΚΥπΥ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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