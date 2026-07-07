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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τους «πέταξαν» από το σπίτι μετά από 26 χρόνια – Η δραματική έκκληση οικογένειας στη Λεμεσό

 07.07.2026 - 14:53
Τους «πέταξαν» από το σπίτι μετά από 26 χρόνια – Η δραματική έκκληση οικογένειας στη Λεμεσό

Μια οικογένεια στη Λεμεσό δίνει καθημερινά τη δική της μάχη για επιβίωση, καθώς σοβαρά προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες την έχουν φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Η ιστορία της αναδεικνύει τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συμπολίτες μας, οι οποίοι χρειάζονται την έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στο ThemaOnline, ο 51χρονος πατέρας έχει υποβληθεί συνολικά σε οκτώ χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η μητέρα έχει περάσει από τρεις αντίστοιχες επεμβάσεις, γεγονός που έχει επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση της οικογένειας.

Παράλληλα, η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι στο οποίο διέμενε επί 26 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά της, ηλικίας 12, 16 και 19 ετών. Σήμερα διαμένει σε νέο ενοικιαζόμενο χώρο, ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην κάλυψη ακόμη και των βασικών καθημερινών αναγκών.

Απευθύνεται έκκληση προς το κοινό για στήριξη της οικογένειας, με οποιαδήποτε μορφή βοήθειας μπορεί να προσφέρει ο καθένας.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν μπορούν να επικοινωνήσουν με το ThemaOnline μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του τηλεφώνου της ιστοσελίδας, ώστε να λάβουν τα στοιχεία επικοινωνίας της οικογένειας.

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