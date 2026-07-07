Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑγνοούμενος 11χρονος από τις ΗΠΑ βρέθηκε ζωντανός μετά από τρία χρόνια - Είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη
ΔΙΕΘΝΗ

Αγνοούμενος 11χρονος από τις ΗΠΑ βρέθηκε ζωντανός μετά από τρία χρόνια - Είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη

 07.07.2026 - 14:17
Αγνοούμενος 11χρονος από τις ΗΠΑ βρέθηκε ζωντανός μετά από τρία χρόνια - Είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη

Αίσθηση προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση του Άντριου Εσκομπάρ, ο οποίος εντοπίστηκε σώος τρία χρόνια μετά την εξαφάνισή του, όταν ήταν μόλις 11 ετών.

Ο σήμερα 14χρονος είχε εξαφανιστεί το 2023 από το Ρίο Ράντσο του Νέου Μεξικού, εν μέσω δικαστικής διαμάχης για την επιμέλειά του. Οι αμερικανικές αρχές είχαν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν ομοσπονδιακές υπηρεσίες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αγνοούμενος 11χρονος από τις ΗΠΑ βρέθηκε ζωντανός μετά από τρία χρόνια, είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη O 14χρονος Άντριου Εσκομπάρ
Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή την 1η Ιουλίου 2026, όταν οι αρχές ενημέρωσαν τον πατέρα του παιδιού ότι ο γιος του είχε εντοπιστεί ζωντανός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος βρέθηκε όταν η μητέρα του επέστρεψε από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενεργοποιώντας αυτόματα την ειδοποίηση για αγνοούμενο πρόσωπο κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση και των δύο.

Η μητέρα του παιδιού κρατείται στο Ελ Πάσο του Τέξας, ενώ αναμένεται να εκδοθεί στο Νέο Μεξικό για να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 14χρονος στις αρχές, κατά τη διάρκεια των τριών ετών που αγνοούνταν ταξίδεψε σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Αλβανία και η Τουρκία, ενώ στο διαβατήριό του υπάρχει και σφραγίδα από το Άμστερνταμ.

Αγνοούμενος 11χρονος από τις ΗΠΑ βρέθηκε ζωντανός μετά από τρία χρόνια, είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη

Η μητέρα του 14χρονου

Ο πατέρας του, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε ότι χρειάστηκε αρκετά δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσει το τηλεφώνημα των αρχών που του ανακοίνωσε πως ο γιος του είχε βρεθεί. Όπως ανέφερε, το παιδί είναι σε καλή σωματική κατάσταση, ωστόσο η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία για την ψυχολογική του υγεία, έπειτα από όσα βίωσε τα τελευταία τρία χρόνια.

Πλέον, προτεραιότητα αποτελεί η σταδιακή επανένταξη του ανηλίκου στην οικογένειά του και η παροχή της απαραίτητης ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να μπορέσει να αφήσει πίσω του τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής του. 
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος
Έφυγε από τη ζωή αγωνίστρια της ΕΟΚΑ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Χρεώσεις σε Shein και Temu: Δεν θα πληρώνουν όλα τα πακέτα το τέλος των €3 – Η εξαίρεση που αλλάζει τα δεδομένα
Λούης Πατσαλίδης: Όταν η κυπριακή τηλεόραση αποφασίζει να μην έχει ταβάνι
Μετά τα Χριστουγεννιάτικα έρχονται τα Πασχαλινά Χωριά - Από το 2027 αρχίζει ο θεσμός
Έντονες διαμαρτυρίες για τον διάδρομο των νέων ιατρείων: Ζητούν σκίαστρο και μετακίνηση των φωτιστικών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πούλησε πάνω από 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη

 07.07.2026 - 13:57
Επόμενο άρθρο

Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή: Ρομαντική απόδραση στην Ιαπωνία

 07.07.2026 - 14:26
ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

Σε επαφή με τους επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ που βρίσκονται στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

  •  07.07.2026 - 13:19
Υπ. Ενέργειας: «Αν δεν έρθει φυσικό αέριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού το 2030»

Υπ. Ενέργειας: «Αν δεν έρθει φυσικό αέριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού το 2030»

  •  07.07.2026 - 11:50
«Κράτος Μαφία»: Αναμένει επίσημο διορισμό ανακριτών για να συνδράμει η Αστυνομία

«Κράτος Μαφία»: Αναμένει επίσημο διορισμό ανακριτών για να συνδράμει η Αστυνομία

  •  07.07.2026 - 11:26
«Γιώργο Τσαλακέ, σε ευχαριστώ για όλα»: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο που άφησε το δικό του αποτύπωμα - Βίντεο και φωτογραφίες

«Γιώργο Τσαλακέ, σε ευχαριστώ για όλα»: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο που άφησε το δικό του αποτύπωμα - Βίντεο και φωτογραφίες

  •  07.07.2026 - 11:10
Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του ΠΑΣΥΞΕ: Αυτός είναι ο νέος Πρόεδρος - Αποχωρεί ο Θάνος Μιχαηλίδης

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του ΠΑΣΥΞΕ: Αυτός είναι ο νέος Πρόεδρος - Αποχωρεί ο Θάνος Μιχαηλίδης

  •  07.07.2026 - 15:15
Έντονες διαμαρτυρίες για τον διάδρομο των νέων ιατρείων: Ζητούν σκίαστρο και μετακίνηση των φωτιστικών

Έντονες διαμαρτυρίες για τον διάδρομο των νέων ιατρείων: Ζητούν σκίαστρο και μετακίνηση των φωτιστικών

  •  07.07.2026 - 09:32
Τον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος

Τον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος

  •  07.07.2026 - 14:28
Χρεώσεις σε Shein και Temu: Δεν θα πληρώνουν όλα τα πακέτα το τέλος των €3 – Η εξαίρεση που αλλάζει τα δεδομένα

Χρεώσεις σε Shein και Temu: Δεν θα πληρώνουν όλα τα πακέτα το τέλος των €3 – Η εξαίρεση που αλλάζει τα δεδομένα

  •  07.07.2026 - 06:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα