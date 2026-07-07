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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του ΠΑΣΥΞΕ: Αυτός είναι ο νέος Πρόεδρος - Αποχωρεί ο Θάνος Μιχαηλίδης

 07.07.2026 - 15:15
Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του ΠΑΣΥΞΕ: Αυτός είναι ο νέος Πρόεδρος - Αποχωρεί ο Θάνος Μιχαηλίδης

Αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία του ΠΑΣΥΞΕ, με τον κ. Θάνο Μιχαηλίδη να παραδίδει μετά από τρία χρόνια προσφοράς την Προεδρία του Συνδέσμου στον κ. Γιάννο Πανταζή στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΞΕ.

Η φετινή Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ, που συμπίπτει με τα 90χρονα του Συνδέσμου, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, της Προέδρου της Βουλής κ. Αννίτας Δημητρίου και άλλων αξιωματούχων και οικονομικών παραγόντων της χώρας.

Στην πρώτη του δήλωση ως νέος Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, ο κ. Γιάννος Πανταζής, εξήρε την πολύτιμη προσφορά και το έργο που επιτέλεσε ο κ. Θάνος Μιχαηλίδης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι αποχωρεί μεν από την προεδρία, αλλά θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του Συνδέσμου. «Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης, αναλαμβάνω καθήκοντα με στόχο να ενισχύσω, στον βαθμό που είναι δυνατόν την πρόοδο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και του τουρισμού της χώρας. Θα εργαστώ για να δικαιώσω την εμπιστοσύνη που έδειξαν τα μέλη του ΠΑΣΥΞΕ στο πρόσωπό μου και προσβλέπω σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή, τη γραμματεία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συνδέσμου γενικότερα».

Πέρα από την αλλαγή στην Προεδρία, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εξελέγη και το νέο ΔΣ του ΠΑΣΥΞΕ που αποτελούν οι:

Αναπληρωτής Πρόεδρος – Αντρέας Καπετάνιος Α’ Αντιπρόεδρος – Παναγιώτης Κωνσταντίνου Β’ Αντιπρόεδρος – Ανδρέας Τσόκκος Γραμματέας – Ιάσων Περδίος Οικονομικός Διαχειριστής – Αλέξιος Χρυσαφίνης Μέλος – Χριστιάνα Ιακωβίδου Μέλος – Χρίστος Τσάνος Μέλος – Μάριος Πολυβίου Μέλος – Παναγιώτης Κωνσταντίνου Μέλος – Ευριπίδης Λοϊζίδης Μέλος – Αντρέας Μαντάλας Μέλος – Αθηνά Λοϊζίδου Μέλος – Άρης Αριστείδου

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