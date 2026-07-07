Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας και δεύτερο πρόσωπο

Εναντίον του 41χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο συλληφθέντας αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες και τέθηκε υπό κράτηση 33χρονος. Ο 33χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί αύριο 08/07/2026.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.