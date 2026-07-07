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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας και δεύτερο πρόσωπο

 07.07.2026 - 17:49
Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας και δεύτερο πρόσωπο

Στη σύλληψη 41χρονου προχώρησε νωρίς το απόγευμα, η Αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας ληστείας, που διαπράχθηκε χθες, σε κοσμηματοπωλείο στη Λάρνακα.

Εναντίον του 41χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο συλληφθέντας αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη χθες και τέθηκε υπό κράτηση 33χρονος. Ο 33χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί αύριο 08/07/2026.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

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