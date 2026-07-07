«Σοβαρότατη παραμέληση» και «πολλά κουδούνια» για 14χρονο Στυλιανό κατέθεσε λειτουργός ΥΠΑΝ

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Στυλιανού, με το Δικαστήριο να εξετάζει πιθανές ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών. Η διαδικασία συνεχίστηκε την Τρίτη με την κυρίως εξέταση της μάρτυρος από την κατηγορούσα αρχή.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι η εμπλοκή της άρχισε μετά την απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στις 9 Μαρτίου 2010, για παροχή ειδικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας στον Στυλιανό. Όπως είπε, από την πρώτη συνεδρία διαπίστωσε ότι δεν επρόκειτο για μια απλή περίπτωση μαθησιακών ή λογοθεραπευτικών δυσκολιών, αλλά για «πολύ σύνθετη» περίπτωση, με «πολλά κουδούνια» που έπρεπε να αφυπνίσουν τους εμπλεκόμενους.

Στην πρώτη πολυθεματική συνεδρία, στις 14 Μαΐου 2010, εξετάστηκε, όπως ανέφερε, κατά πόσο θα έπρεπε να ανασταλεί η φοίτηση του παιδιού, ώστε να παραμείνει ακόμη έναν χρόνο στην προδημοτική. Οι περισσότεροι, είπε, τάχθηκαν υπέρ, ωστόσο η μητέρα δεν συμφώνησε. Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι έγινε εισήγηση για σχολικό βοηθό λόγω της συμπεριφοράς του παιδιού και ζητημάτων ασφάλειας.

Κατά την κατάθεσή της, η μάρτυρας αναφέρθηκε σε προσωπική της σημείωση της 25ης Ιανουαρίου 2011, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση από το σχολείο, στην οποία καταγράφονταν αναφορές για «σοβαρότατη παραμέληση». Όπως είπε, της αναφέρθηκε ότι τα παιδιά ήταν πολύ βρώμικα, ότι στο σπίτι υπήρχαν ποντίκια, κατσαρίδες και σκύλοι, καθώς και ότι ο πατέρας χτυπούσε βάναυσα τη μητέρα και η μητέρα τον Στυλιανό.

Ανέφερε, επίσης, ότι η συνοδός του παιδιού σκεφτόταν να παραιτηθεί, επειδή παρουσίασε εξανθήματα, τα οποία αποδίδονταν στη βρωμιά, ενώ αντίστοιχα δερματικά προβλήματα, όπως είπε, παρουσίασε και η μαθήτρια που καθόταν δίπλα από τον Στυλιανό.

Η μάρτυρας είπε ότι είδε τον Στυλιανό μία φορά στο δημοτικό σχολείο, για περίπου 10-15 λεπτά, και συγκινήθηκε κατά την περιγραφή της συνάντησης, με τη διαδικασία να διακόπτεται για λίγο. Όπως ανέφερε, η εξωτερική του εμφάνιση έδειχνε «απίστευτη έλλειψη φροντίδας», προσθέτοντας ότι «βρωμούσε», είχε μαυράδες στα χέρια, στα νύχια και στο πρόσωπο και ότι το παιδί «το καταλάβαινε».

Περιγράφοντάς τον ως «πολύ μαζεμένο μωρό», είπε ότι δεν χαλάρωνε στη συζήτηση, ακόμη και όταν μιλούσαν για το αγαπημένο του παιχνίδι, «λύκους και αρνάκια».

Σε σχέση με την εικόνα του παιδιού στο σχολείο, η μάρτυρας ανέφερε ότι υπήρχαν μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λεπτής κινητικότητας, εκρήξεις θυμού, αποδιοργάνωση, επιθετικότητα και δυσκολίες στις σχέσεις με άλλα παιδιά. Είπε ακόμη ότι, από τις αναφορές που είχε ενώπιόν της και από τη συμπεριφορά του παιδιού, μπορούσε να καταλήξει στο «προφανές», όπως ανέφερε, ότι υπήρχαν θέματα βίας και παραμέλησης.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε, επίσης, σε περιστατικά που, όπως είπε, φέρεται να βίωσε ή να αντίκρισε ο Στυλιανός στη φάρμα, λέγοντας ότι θυμόταν αναφορά πως ο πατέρας είχε σφάξει, ως τιμωρία, τα αγαπημένα κατσικάκια του παιδιού.

Αναφερόμενη στην πολυθεματική συνεδρία της 1ης Φεβρουαρίου 2011, στην παρουσία της μητέρας, είπε ότι τέθηκαν ως στόχοι η καθαριότητα, η διασφάλιση τροφής και η εχεμύθεια. Η μάρτυρας ανέφερε ότι, κατά την εκτίμησή της, ενώ ο Στυλιανός είχε αρχίσει να δημιουργεί μια πολύ καλή σχέση με τη δασκάλα και τη συνοδό του, «κατέρρευσαν όλα», όταν, όπως πιθανολόγησε, έμαθε όσα είχαν συζητηθεί στην πολυθεματική συνεδρία.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι στη συνέχεια το παιδί άρχισε να αποκαλεί τις δασκάλες «ψεύτισσες», ενώ καταγράφηκε πολύ επιθετική συμπεριφορά. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η μάρτυρας, ο Στυλιανός φώναζε μέχρι και 100 φορές «όχι σπίτι», όταν του έλεγαν ότι θα ειδοποιούσαν τους γονείς του να τον παραλάβουν.

Αναφερόμενη σε επιστολή του σχολείου για περιστατικά της τελευταίας εβδομάδας του Φεβρουαρίου 2011, η μάρτυρας είπε ότι ο Στυλιανός ασκούσε βία, ενοχλούσε έντονα, έσκισε σχέδια συμμαθητών του, επιτέθηκε στη δασκάλα και στη συνοδό του και βγήκε εκτός σχολείου, στον δρόμο. Είπε ακόμη ότι, όταν ειδοποιήθηκε η μητέρα του για να τον παραλάβει, το παιδί φώναξε και πάλι ότι δεν ήθελε να πάει σπίτι.

Η περίοδος εκείνη, είπε, είχε προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους εκπαιδευτικούς για την ασφάλεια του ίδιου του παιδιού, των άλλων μαθητών και του προσωπικού.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και σε πολυθεματική συνεδρία στην οποία συμμετείχαν και οι δύο γονείς, λέγοντας ότι είχαν γίνει αναφορές για κακές συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι, καθώς και για οικογενειακή δυσλειτουργία.

Όπως είπε, σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, η κλινική ψυχολόγος είχε αναφέρει ότι ο Στυλιανός ήταν ευάλωτος και εύθραυστος, με συναισθηματικά προβλήματα που δεν τον άφηναν να συγκεντρωθεί λόγω των γονέων του, καθώς και ότι έχανε την παιδικότητά του, αναλαμβάνοντας ρόλο ενήλικα τον οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί.

Η μάρτυρας είπε, επίσης, ότι μετά την πολυθεματική συνεδρία της 22ας Μαρτίου 2011 καταγράφηκε βελτίωση στην κατάσταση του παιδιού, ενώ στην τελευταία πολυθεματική στην οποία έλαβε μέρος, στις 12 Μαΐου 2011, διαπιστώθηκε ότι είχαν αρχίσει προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και ότι υπήρχε καλύτερη εικόνα στις σχέσεις του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη, στις 11:00.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ