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ΔΙΕΘΝΗ

Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης στην Αλβανία από τρεις συνομήλικές της, κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο

 07.07.2026 - 16:49
Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονης στην Αλβανία από τρεις συνομήλικές της, κατέγραφαν την επίθεση σε βίντεο

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει στην Αλβανία η υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού μιας 17χρονης στην πόλη του Φίερι, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά τη δημοσίευση βίντεο από την επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου, όταν το 17χρονο θύμα προσκλήθηκε από τρεις συνομήλικές της σε κατοικία με το πρόσχημα ότι θα συζητούσαν για να λύσουν μια μεταξύ τους διαφωνία. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση, με τις τρεις νεαρές να τη χτυπούν επανειλημμένα, ενώ μάλιστα μία από αυτές κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο και φέρεται να ενθάρρυνε τις άλλες δύο φίλες της να συνεχίσουν την επίθεση.

Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν, το ανήλικο θύμα δέχεται επανειλημμένα χτυπήματα με χαστούκια και γροθιές. Σε άλλο σημείο του βίντεο, την σέρνουν από τα μαλλιά, ενώ στη συνέχεια δύο από τις δράστιδες την ακινητοποιούν και τη χτυπούν με κλωτσιές.

Οι γονείς της ανήλικης κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία του Φίερι στις 9 Ιουνίου, μία ημέρα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό. Ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένεια και κατοίκους της περιοχής, οι αρμόδιες Αρχές δεν αντέδρασαν άμεσα με τα απαραίτητα μέτρα, με αποτέλεσμα η υπόθεση να λάβει μεγάλη δημοσιότητα μόνο μετά τη διαρροή του βίντεο.

Η μητέρα της 17χρονης, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Top Channel, δήλωσε ότι η ψυχολογική κατάσταση της κόρης της είναι άσχημη και ζήτησε την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων θεσμών. Όπως ανέφερε, ζει καθημερινά με τον φόβο τόσο για την ασφάλεια της κόρης της όσο και των υπόλοιπων ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

«Καταστρέφεται η ζωή της κόρης μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα της 17χρονης, εκφράζοντας την αγωνία της για τις συνέπειες που έχει προκαλέσει το περιστατικό στην ανήλικη.

Σύμφωνα με συγγενικά της πρόσωπα, η 17χρονη είχε διακόψει τη φοίτησή της στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσει μαθήματα κομμωτικής, με στόχο να αποκτήσει ένα επάγγελμα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από την Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Γενικής Δικαιοδοσίας του Φίερι, η οποία συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, οι τρεις νεαρές, ηλικίας 15 έως 19 ετών, έχουν τεθεί υπό ποινική διαδικασία, παραμένοντας μέχρι στιγμής ελεύθερες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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