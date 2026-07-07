Προχωρούν κανονικά τα έργα 126 εκ. στα δημόσια νοσηλευτήρια - Είδαν ΠτΔ οι εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ μετά το τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπος Χαριλάου περιέγραψε το πρόγραμμα ως πολύ φιλόδοξο, το οποίο αποσκοπεί στην αναβάθμιση όλων των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

«Είναι αρκετά τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και θεωρούμε ότι θα ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων» είπε, σημειώνοντας ότι για, την πλήρη αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων η πολιτεία έχει επενδύσει 126 εκατ. και τα έργα προχωρούν κανονικά», δήλωσε.

Πρόσθεσε επίσης ότι αρκετά από τα έργα τα οποία έχουν εξαγγελθεί, έχουν υλοποιηθεί και ήδη λειτουργούν και κάποια εξ αυτών οι εργασίες ολοκληρώνονται τους επόμενους μήνες.

Σημείωσε ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων που γίνονται στο Μακάρειο Νοσοκομείο και αφορούν το ΤΑΕΠ Παίδων, την Παιδονεφρολογική Κλινική και την Κλινική Γενετικών Νοσημάτων. Στο γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, προς ολοκλήρωση είναι η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η Νεφρολογική Κλινική και η Μονάδα Αιμοκάθαρσης.

Όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, εντός των ημερών παραδίδεται η 2η φάση επέκτασης του ΤΑΕΠ, η Νευρολογική Κλινική και το Τμήμα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων.

Ενέργειες ΟΚΥπΥ για αποσυμφόρηση νοσοκομείου Αθαλάσσας

Σε σχέση με το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ο Π. Χαριλάου ανέφερε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διοίκησης των νοσηλευτηρίων, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας αναγνώρισε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου κέντρου ψυχικής υγείας που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κόσμου, αλλά να και να προσφέρει συνάμα αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας εις τους ασθενείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας εις τους εργαζόμενους.

«Είναι γι' αυτόν τον λόγο που με τη βοήθεια του κράτους προχώρησε στην υλοποίηση της α’ φάσης και αυτήν τη στιγμή ολοκληρώνεται η μελέτη βιωσιμότητας για τη 2η και την 3η φάση». Όπως είπε, μόλις ολοκληρωθεί θα ξεκινήσει η συζήτησή της με όλα τα αρμόδια Υπουργεία.

Σε σχόλιο ότι πρόκειται για διαδικασία που θα πάρει χρόνο, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι «είμαστε στο τέλος της διαδικασίας και θεωρούμε ότι το έργο θα είναι ώριμο για να προχωρήσει άμεσα και σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις το Υπουργείο Οικονομικών είναι θετικό». Τόνισε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε αρνητικότητα από το από το κράτος για τη δημιουργία μιας τέτοιας δομής, η οποία θα υποβοηθήσει στα μέγιστα την ψυχική υγεία.

Σε ερώτηση για τα μέτρα που λαμβάνονται αυτή την περίοδο σε σχέση με τον υπερπληθυσμό στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ανέφερε ότι έγιναν διάφορες ενέργειες για τη φιλοξενία των ασθενών λόγω του ότι κρίθηκαν στατικώς επικίνδυνες οι εγκαταστάσεις «εγκαταλείφθηκαν και έγιναν διάφορες ενέργειες για τη φιλοξενία των ασθενών».

Πρόσθεσε ότι ο οργανισμός προχώρησε άμεσα στη μετακίνηση κάποιων ασθενών στις παλαιές δομές της φάσης Α και παράλληλα δημιούργησε δύο προστατευόμενους ξενώνες, ένα στα Λατσιά και ένα στο Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου, χωρητικότητας 22 κλινών (10 στα Λατσιά και 12 στο Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου).

Είπε επίσης ότι έχουν δημιουργηθεί άλλες οκτώ κλίνες ημιεντατικής νοσηλείας στην Ψυχιατρική Πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Ανέφερε ότι «ο οργανισμός αναγνωρίζει ότι ακόμη και μετά από τις ενέργειες που έχει λάβει, υπάρχει αυξημένη ροή ασθενών το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, όπου δημιουργούνται διάφορα προβλήματα».

Πρόσθεσε ότι μετά από πολλές συσκέψεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησε και σε νέα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν τη συνεργασία με εξωτερικές δομές για φιλοξενία ασθενών ως 1ο μέτρο. Ως 2ο μέτρο ανέφερε την αύξηση των κλινών υποχρεωτικής νοσηλείας στη Λεμεσό από οκτώ σε δέκα και επιπρόσθετα την αύξηση των κλινών ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για προαιρετικές νοσηλείες από 14 σε 20.

Ανέφερε ότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζονται περίπου 15-20 νέες κλίνες. «Ευελπιστούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει περαιτέρω αποσυμφόρηση του νοσοκομείου», είπε, προσθέτοντας ότι ο ΟΚΥπΥ επεξεργάζεται παράλληλα και άλλες λύσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την αποσυμφόρηση του νοσοκομείου. Ανέφερε επίσης ότι ο υπερπληθυσμός οφείλεται στην αυξημένη ροή εισαγωγών βάσει διαταγμάτων από το δικαστήριο για υποχρεωτική νοσηλεία.

Διευκρίνισε ότι το θέμα του νοσοκομείου Αθαλάσσας δεν συζητήθηκε στη συνάντηση με τον Πρόεδρο, η οποία όπως ανέφερε εστίασε στις κτηριακές επενδύσεις στα δημόσια νοσοκομεία, συνολικού ύψους 126 εκατ. τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στο σύνολο τους μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ