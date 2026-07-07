Άγριο επεισόδιο στην Ημαθία: 47χρονος διαπληκτίστηκε με δύο Ρομά και σκότωσε τον έναν με μαχαίρι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 16:00 όταν, για άγνωστο λόγο, ένας 47χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με δύο Ρομά που μένουν στην περιοχή. Γρήγορα, τα πράγματα ξέφυγαν και ο 47χρονος χτύπησε με γροθιές τον έναν από τους δύο άνδρες. Στη συνέχεια, έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε στον θώρακα τον δεύτερο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισε τον δράστη και του πέρασε χειροπέδες. Ο δεύτερος Ρομά που τραυματίστηκε από τη συμπλοκή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η έρευνα των αστυνομικών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα