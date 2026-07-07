Νετανιάχου στο CNNi: Η Τουρκία είναι «εχθρική χώρα» προς τις ΗΠΑ - Αντίθετος με την πώληση F-35

Η δήλωσή του έγινε λίγες μόλις ώρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Σε συνέντευξή του στο CNNi, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η πώληση των πιο προηγμένων αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών «δεν καθιστά την Τουρκία φιλικό κράτος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ρίχνοντας λάδι στην αντιπαράθεση που έχει με τον Ερντογάν, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την Άγκυρα ως «ένα καθεστώς που έχει διαβρωθεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, η οποία μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Δεν αποτελεί ακριβώς υπόδειγμα συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Νετανιάχου στη δημοσιογράφο του CNNi, Ντάνα Μπας. «Απειλεί να καταστρέψει τη χώρα μου, το μοναδικό εβραϊκό κράτος», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN Turk την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ έχει «καταντήσει βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει», προκαλώντας την καταδίκη των δηλώσεων αυτών από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος τις χαρακτήρισε ως «κλασικό παράδειγμα ρητορικής που οδηγεί στη γενοκτονία».

«Δεν πρόκειται για δύναμη ειρήνης και σταθερότητας. Όταν τους δίνεις αυτή τη δύναμη, θα δεις να ακολουθεί επιθετικότητα», είπε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι είχε παροτρύνει άμεσα τον Τραμπ να μην πουλήσει τα αεροσκάφη στην Τουρκία, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα «κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, έχει δηλώσει πρόθυμος να άρει την απαγόρευση πώλησης του αεροσκάφους στην Άγκυρα, την οποία είχε επιβάλει κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Χαρακτήρισε την Τουρκία «εξαιρετικό» σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΠΗΓΗ: CNN.gr