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ΔΙΕΘΝΗ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά τη σύγκρουση «γουρούνας» με πούλμαν

 07.07.2026 - 18:34
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά τη σύγκρουση «γουρούνας» με πούλμαν

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος τουρίστας ο οποίος τράκαρε την περασμένη Παρασκευή (03/07) με πούλμαν ενώ οδηγούσε «γουρούνα» σε δρόμο της Ζακύνθου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Ο Μπράντλεϊ Μπελχόμ έφτασε στην Ζάκυνθο, την Πέμπτη (02/07) μαζί με φίλους του για να απολαύσουν ολιγοήμερες διακοπές και νοίκιασαν «γουρούνες» για να κάνουν βόλτες και να δουν τις ομορφιές του νησιού.

Όταν συνέβη το τροχαίο, ο Μπράντλεϊ οδηγούσε τη «γουρούνα» ενώ σε αυτή επέβαινε και ένας άλλος φίλος του ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, σύμφωνα με την οικογένειά του ενώ βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση στην εντατική.

Στο πλευρό του η μητέρα του

Μιλώντας στην εφημερίδα Manchester Evening News και όπως αναμεταδίδει η Daily Post η μητέρα του, Leanne Rabbetts, δήλωσε: «Πήγε διακοπές την Πέμπτη και όλα ήταν καλά. Μίλησα μαζί του όταν έφτασε, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που μου έλεγε ότι είχε συμβεί ένα τροχαίο. Σκεφτόμουν "τι στο καλό συνέβη;". Έπρεπε να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο της Ζακύνθου εκείνη την ώρα, αλλά δεν μπορούσαν να μου δώσουν πολλές πληροφορίες. Έπειτα, δέχτηκα ένα άλλο τηλεφώνημα εκείνο το βράδυ που έλεγε ότι θα μεταφερόταν στην Αθήνα λόγω της κατάστασής του. Έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, επομένως λαμβάνει καλύτερη φροντίδα εκεί. Πέταξα την Κυριακή το συντομότερο δυνατό και είμαι εδώ κάθε μέρα. Μπορούμε να περάσουμε μόνο μισή ώρα μαζί του».

Προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν από το κώμα και έπαθε δύο κρίσεις

Οι γιατροί επιχείρησαν να τον ξυπνήσουν από το κώμα αλλά κατά την πρώτη προσπάθεια, ο νεαρός δεν ανταποκρίθηκε ενώ στη δεύτερη προσπάθεια έπαθε κρίσεις.

«Δεν ξέρουν αν πρόκειται για αιμορραγία στον εγκέφαλο, οπότε πρέπει να κάνει μαγνητική τομογραφία για να δουν τι έχει συμβεί και τη βλάβη στον εγκέφαλό του, αλλά προς το παρόν δεν αντιδρά καθόλου» ανέφερε η μητέρα του.

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 20χρονος Βρετανός μετά τη σύγκρουση «γουρούνας» με πούλμαν – Διακομίσθηκε στην Αθήνα
Έκκληση για οικονομική βοήθεια έχουν απευθύνει συγγενείς και φίλου του 20χρονου ώστε να καλυφθούν τα νοσήλειά του


Εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση

Εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν φίλοι και μέλη της τοπικής κοινότητας που ανήκει ο Μπράντλεϊ για οικονομική ενίσχυση ώστε να καλυφθούν τα νοσήλεια. Η μητέρα του 20χρονου θεωρεί ότι ο νεαρός είχε ενεργοποιήσει την ταξιδιωτική ασφάλιση όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο ώστε να βρουν τα συγκεκριμένα έγγραφα. Επίσης, η οικογένειά του έχει επικοινωνήσει και με τη Βρετανική Πρεσβεία για να λάβει υποστήριξη.
 
«Λόγω του τραύματος στο κεφάλι, δεν γνωρίζουμε καν πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι ή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλώς περιμένουμε την εξέταση και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι όλα καλύπτονται αυτή τη στιγμή, γιατί αν η ασφάλιση είναι άκυρη, ο λογαριασμός είναι μεγάλος. Αυτή τη στιγμή το κύριο πράγμα είναι ο Μπράντλεϊ και να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά και τελικά να τον βοηθήσουμε να ξυπνήσει και να επιστρέψει σπίτι του» είπε ο θείος του Μπράντλεϊ, Άνταμ.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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