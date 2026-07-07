Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟι ΗΠΑ ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ
ΔΙΕΘΝΗ

Οι ΗΠΑ ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ

 07.07.2026 - 23:24
Οι ΗΠΑ ανακαλούν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, ανέφερε απόψε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς απαράδεκτες» και θα έχουν συνέπειες, μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Τρία δεξαμενόπλοια ανέφεραν νωρίτερα ότι επλήγησαν από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την Τεχεράνη, ούτε κάποια ανάληψη ευθύνης.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι παρά την πρόσφατη κλιμάκωση οι διαπραγματευτές συνεχίζουν να εργάζονται καλή τη πίστει για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με το Ιράν.

Οι επιθέσεις και η απάντηση των ΗΠΑ απειλούν να κλονίσουν το εύθραυστο «μνημόνιο συνεννόησης» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο για περαιτέρω αντίποινα που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις.

Επίσημη διαμαρτυρία του Κατάρ
Το Κατάρ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ιράν στην Ντόχα και υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία μετά την επίθεση εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου την ώρα που έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Το εμιράτο κατηγορεί για την επίθεση την Τεχεράνη.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ αναφέρει ότι παρέδωσε διπλωματική διακοίνωση στον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν και κάλεσε την Τεχεράνη «να σταματήσει αμέσως κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια, να αποφύγει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και τον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό» ζητώντας ταυτόχρονα «εξηγήσεις για την επίθεση αυτήν».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε επίσης την επίθεση σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο και κάλεσε το Ιράν να σταματήσει αμέσως «πρακτικές που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα» και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τον «τσάκωσαν» στο Αεροδρόμιο: Μετέφερε κοκαΐνη στο σώμα του - Στο νοσοκομείο υπό φρούρηση 28χρονος
Έφυγε από τη ζωή αγωνίστρια της ΕΟΚΑ: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Χρεώσεις σε Shein και Temu: Δεν θα πληρώνουν όλα τα πακέτα το τέλος των €3 – Η εξαίρεση που αλλάζει τα δεδομένα
Λούης Πατσαλίδης: Όταν η κυπριακή τηλεόραση αποφασίζει να μην έχει ταβάνι
Μετά τα Χριστουγεννιάτικα έρχονται τα Πασχαλινά Χωριά - Από το 2027 αρχίζει ο θεσμός
Έντονες διαμαρτυρίες για τον διάδρομο των νέων ιατρείων: Ζητούν σκίαστρο και μετακίνηση των φωτιστικών

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι

 07.07.2026 - 22:57
Επόμενο άρθρο

Το έψαξε και με άλλον από τον Λεβαδειακό ο ΑΠΟΕΛ κάνουν λόγο στην Ελλάδα

 07.07.2026 - 23:50
ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

Σε επαφή με τους επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ που βρίσκονται στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

ΠτΔ: Σε συνεχή επαφή με Φον ντερ Λάιεν - Όσα ανέφερε για διορισμό Αναγνωστόπουλου

  •  07.07.2026 - 13:19
Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι

Ολοκληρώθηκε το δείπνο των ηγετών του NATO στην Άγκυρα, δείτε την υποδοχή Μητσοτάκη από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι

  •  07.07.2026 - 22:57
Προχωρούν κανονικά τα έργα 126 εκ. στα δημόσια νοσηλευτήρια - Είδαν ΠτΔ οι εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ

Προχωρούν κανονικά τα έργα 126 εκ. στα δημόσια νοσηλευτήρια - Είδαν ΠτΔ οι εκπρόσωποι του ΟΚΥπΥ

  •  07.07.2026 - 20:02
Αναστέλλονται τα μέτρα των συντεχνιών ΑΗΚ – Προθεσμία 15 ημερών για νέες επαφές

Αναστέλλονται τα μέτρα των συντεχνιών ΑΗΚ – Προθεσμία 15 ημερών για νέες επαφές

  •  07.07.2026 - 17:31
«Σοβαρότατη παραμέληση» και «πολλά κουδούνια» για 14χρονο Στυλιανό κατέθεσε λειτουργός ΥΠΑΝ

«Σοβαρότατη παραμέληση» και «πολλά κουδούνια» για 14χρονο Στυλιανό κατέθεσε λειτουργός ΥΠΑΝ

  •  07.07.2026 - 17:02
Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας και δεύτερο πρόσωπο

Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπωλείο στη Λάρνακα: Στα χέρια της Αστυνομίας και δεύτερο πρόσωπο

  •  07.07.2026 - 17:49
Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Ο Μέσι έγραψε την ανατροπή του αιώνα!

Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Ο Μέσι έγραψε την ανατροπή του αιώνα!

  •  07.07.2026 - 21:04
Η αψυχολόγητη αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των μαθητών 

Η αψυχολόγητη αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας των μαθητών 

  •  07.07.2026 - 20:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα