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ΔΙΕΘΝΗ

Φρίκη στον Καναδά: Οδοντίατρος σκότωσε τα δύο παιδιά του, έβαλε φωτιά στο ιατρείο του και αυτοπυρπολήθηκε στο αμάξι του

 07.07.2026 - 22:54
Φρίκη στον Καναδά: Οδοντίατρος σκότωσε τα δύο παιδιά του, έβαλε φωτιά στο ιατρείο του και αυτοπυρπολήθηκε στο αμάξι του

Τραγωδία σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου στη νότια Οτάβα, στον Καναδά, καθώς ένας οδοντίατρος φέρεται να σκότωσε τα δύο μικρά παιδιά του, ηλικίας 7 και 12 ετών, στο σπίτι του, ενώ στη συνέχεια αυτοπυρπολήθηκε στο αυτοκίνητό του. Όπως αναφέρει η Αστυνομία της Οτάβα πριν αυτοκτονήσει φέρεται να έβαλε φωτιά στο οδοντιατρείο που εργαζόταν με τη χρήση μολότοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cbs, o 40χρονος δράστης, Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, είχε στείλει πριν από δύο χρόνια e-mail στην πρώην σύζυγο και μητέρα των παιδιών του τονίζοντας ότι «θα σκοτώσω όλους όσους βρίσκονται γύρω σου και τον νταβατζή σου… με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο».

O Αλ-Λάμι εξαπέλυσε σφοδρή κριτική εναντίον της πρώην συζύγου του, καθώς και εναντίον του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και του οικογενειακού δικαστηρίου, σε ένα χειρόγραφο σημείωμα πολλών σελίδων, που ανακαλύφθηκε στο γραφείο του. Ονόμασε τρία άτομα, τα οποία θεωρούσε διεφθαρμένα, ωθώντας τις αρχές να κινηθούν εσπευσμένα για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, ενώ ισχυριζόταν ότι η πρώην σύζυγός του ήταν η θύτης στη σχέση τους.

Ο 40χρονος βρισκόταν σε ενεργό περίοδο αναστολής για απειλή σωματικής βλάβης κατά της πρώην συζύγου του και μητέρας των δύο δολοφονημένων αγοριών το 2024, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης δίκης τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο Αλ-Λάμι εκπροσώπησε τον εαυτό του και απέρριψε την πρόταση του δικαστηρίου να επιλυθεί η υπόθεση με ετήσια δέσμευση καλής συμπεριφοράς.

Η πρώην σύζυγός του, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, δήλωσε στο δικαστήριο ότι το ζευγάρι ήταν παντρεμένο και είχε δύο παιδιά πριν χωρίσει το 2022. 

«Θα σκοτώσω όλους όσους βρίσκονται γύρω σου και τον νταβατζή σου… με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο»

Μετά από αυτό, ο οδοντίατρος σταμάτησε να καταβάλλει διατροφή για τα παιδιά και έστειλε ένα συγκλονιστικό e-mail το 2024 με μια σειρά ανησυχητικών απειλών. «Θα σκοτώσω όλους όσους βρίσκονται γύρω σου και τον νταβατζή σου… με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο. Εσένα δεν θα σε σκοτώσω. Θα σε αφήσω μόνη, ανάπηρη σε αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς να μπορείς να κινηθείς, ούτε καν για να επισκεφτείς τους τάφους των αγαπημένων σου», ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή. «Θα σε κάνω παράδειγμα του άδικου δικαστικού συστήματος. Θα σε κάνω παγκόσμια είδηση. Όταν μου κάνεις κάτι κακό, το πληρώνεις. Το πληρώνεις είτε μέσω της διατροφής είτε με ό,τι θεωρώ κατάλληλο για να ανταποκριθώ στις πράξεις σου, μέχρι να το τελειώσω με τον τρόπο που μου αρέσει για σένα και το [δικό σου] γουρούνι», έγραψε, αναφερόμενος στον τρέχοντα σύντροφο της πρώην γυναίκας του.

«Τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε κυριολεκτικά;»

Η γυναίκα κατέθεσε ότι «έμεινε έκπληκτη» από τα άθλια λόγια του πρώην συζύγου της και ότι απλώς του είχε ζητήσει τη διατροφή των παιδιών. Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης, δήλωσε ότι αποφάσισε να μιλήσει για το απειλητικό email λόγω ανησυχίας για τα παιδιά της και κατόπιν αιτήματος του τρέχοντος συντρόφου της. «Απλώς σκέφτηκα: τι θα γινόταν αν αυτό συνέβαινε κυριολεκτικά; Και τότε ποιος θα φροντίσει τα παιδιά μου αν μου συμβεί κάτι; Απλά δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Δεν ήθελα να ζω με αυτή την αβεβαιότητα», κατέθεσε, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είχε πάρει στα σοβαρά τις προηγούμενες απειλές του.

Ο Αλ-Λάμι υποστήριξε στον δικαστή ότι «δεν είχε τίποτα να πει» σχετικά με τις κατηγορίες. Ένας δικαστής του επέβαλε αργότερα 12 μήνες αναστολή, απορρίπτοντας τα αιτήματα της Εισαγγελίας για πρόγραμμα θεραπείας και εντολή δειγματοληψίας DNA.

Η αστυνομία ανέφερε σε δήλωσή της ότι συνεχίζει να διερευνά τη δολοφονία-αυτοκτονία και θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθούν περισσότερες «εγκληματολογικές εξετάσεις». Οι Αρχές δεν θα δημοσιοποιήσουν τα ονόματα των παιδιών από σεβασμό προς τη μητέρα τους, την οποία «υποστηρίζουν» αυτή τη στιγμή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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