Video: Παιδιά έκαναν τσουλήθρα σε Ferrari 500.000 ευρώ - H αντίδραση του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης, πάρκαρε την κόκκινη Ferrari του, αξίας 3,6 εκατομμυρίων γιουάν (5ο0.000 ευρώ), σε έναν εξωτερικό χώρο πριν φύγει για επαγγελματικό ταξίδι.

Ενώ έλειπε, ένας γείτονας του είπε ότι τέσσερα αγόρια είχαν σκαρφαλώσει στο όχημα και το είχαν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ως τσουλήθρα.

Το σοκ του ιδιοκτήτη της Ferrari

Όταν επέστρεψε, βρήκε γρατσουνιές στο αμάξωμα και έναν ραγισμένο προφυλακτήρα.

Ο ιδιοκτήτης δήλωσε στο Jiupai News ότι αρχικά απέφευγε να πάει σε μια έκθεση της Ferrari επειδή οι φερόμενοι ως ένοχοι ήταν παιδιά και, ως πατέρας, ήθελε να είναι επιεικής. Οι επισκευές εκεί, είπε, θα είχαν ξεκινήσει από περίπου 100.000 γιουάν (1ο.000 δολάρια ευρώ).

Αντί γι’ αυτό απευθύνθηκε σε εξειδικευμένα φανοποιεία, επιλέγοντας μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, με αποτέλεσμα η τελική εκτίμηση επισκευής να διαμορφωθεί στις 29.360 γιουάν (4.000 ευρώ).

Οι γονείς προσφέρθηκαν να καταβάλουν μόλις 1.000 ευρώ ως αποζημίωση, ποσό που απείχε σημαντικά από το πραγματικό κόστος επισκευής. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για όσα συνέβησαν.

To βίντεο με τα παιδιά να παίζουν πάνω στη Ferrari

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ολόκληρο το περιστατικό. Στο βίντεο διακρίνονται τα παιδιά να σκαρφαλώνουν στο καπό, να περπατούν πάνω στην οροφή, να κάθονται στο παρμπρίζ και στη συνέχεια να γλιστρούν πάνω στο τζάμι, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά το ιταλικό supercar ως αυτοσχέδια τσουλήθρα.