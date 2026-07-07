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ΔΙΕΘΝΗ

Μαρίν Λεπέν: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές χωρίς βραχιολάκι

 07.07.2026 - 21:27
Μαρίν Λεπέν: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές χωρίς βραχιολάκι

Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι «θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές» της Γαλλίας τον Απρίλιο του 2027 και ότι «δεν θα αλλάξει γνώμη».

«Θα κάνω προεκλογική εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», δήλωσε την Τρίτη στο TF1.

«Εφόσον έχω τη δυνατότητα να ασκήσω έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αυτό αναστέλλει τις ποινές που επέβαλε το Εφετείο», εξήγησε για να τονίσει ότι «απόψε, είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές» και «δεν θα αλλάξω γνώμη».

Νωρίτερα σήμερα Εφετείο επικύρωσε την απόφαση για ενοχή της Μαρίν Λεπέν για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. Στη Λεπέν επιβλήθηκε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή - πράγμα που σημαίνει ότι έχει ήδη εκτίσει αυτό το κομμάτι της ποινής, αφού η πρωτόδικη καταδίκη της ήταν τον Μάρτιο του 2025.

Η Λεπέν είχε το δικαίωμα έφεσης όπως και να ζητήσει μείωση της εκτιτέας ποινής με βραχιολάκι έως και κατά το μισό.

Η ίδια είχε θέσει ως όρο για να διεκδικήσει την προεδρία το να μην έχει καταδικαστεί για έγκλημα που να απαιτεί ηλεκτρονικό βραχιολάκι. «Οταν είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία κινήσεων και αυτό δεν ισχύει όταν φοράς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είχε δηλώσει στο δίκτυο LCI.

Υπενθυμίζεται πως η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό πέρυσι σε πέντε χρόνια αποκλεισμό από τις εκλογές με προσωρινή εκτέλεση για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η επικύρωση αυτής της ποινής θα την εμπόδιζε να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές της 18ης Απριλίου και της 2ας Μαΐου 2027, και η Μαρίν Λεπέν θα έπρεπε να δώσει τη θέση της στον 30χρονο Ζορντάν Μπαρντελά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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