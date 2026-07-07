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ΔΙΕΘΝΗ

Δείτε βίντεο: Οδηγός στη Βραζιλία σέρνει από την ουρά πούμα που διέκοψε την κυκλοφορία

 07.07.2026 - 22:33
Δείτε βίντεο: Οδηγός στη Βραζιλία σέρνει από την ουρά πούμα που διέκοψε την κυκλοφορία

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε αυτοκινητόδρομο της Βραζιλίας, όταν ένας μοτοσικλετιστής εθεάθη να τραβά από την ουρά ένα ζωντανό πούμα, προσπαθώντας να το απομακρύνει από τον δρόμο. Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ οι αρχές αναζητούν το ζώο για να διαπιστώσουν την κατάστασή του.

Συγκεκριμένα, ένα άγριο πούμα καταγράφηκε σε βίντεο να σύρεται από την ουρά σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Πιρασικάμπα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από την EPTV, συνεργαζόμενο δίκτυο της TV Globo.

Δείτε βίντεο

Στις εικόνες φαίνεται ένας οδηγός να πιάνει το άγριο ζώο από την ουρά και να το τραβά, προκειμένου να το μεταφέρει στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου και να το απομακρύνει από την κυκλοφορία.

Το ζώο εξαφανίστηκε πριν φτάσουν οι αρχές

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι το πούμα είχε διασωθεί, ωστόσο αργότερα διευκρινίστηκε πως το ζώο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Η Περιβαλλοντική Αστυνομία της Βραζιλίας επιβεβαίωσε ότι ειδοποιήθηκε από κτηνίατρο της Σχολής της Αμερικάνα (FAM), προκειμένου να συνδράμει την ομάδα του Ινστιτούτου Chico Mendes για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (ICMBio) σε πιθανή επιχείρηση προσέγγισης και διαχείρισης του ζώου.

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