Παττίχειο Πάρκο: Όταν οι ίδιοι οι θεματοφύλακες της πόλης καταπατούν το περιβάλλον - Δείτε φωτογραφίες

Υπάρχουν στιγμές που μια εικόνα αξίζει περισσότερο από χίλιες λέξεις. Και οι φωτογραφίες που έστειλαν δημότες της Λάρνακας από το Παττίχειο Πάρκο, είναι ακριβώς αυτό: Η απόδειξη μιας απαράδεκτης πραγματικότητας, που δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί κάτω από το χαλί.

Αυτοκίνητα σταθμευμένα μέσα στο Παττίχειο Πάρκο. Εκεί όπου θα έπρεπε να κυριαρχούν το πράσινο, η ηρεμία και ο σεβασμός προς τη φύση, κυριαρχούν οι μηχανές, τα καυσαέρια, οι διαρροές λαδιών και η αδιαφορία.

Και όλα αυτά για να εξυπηρετηθεί το Φεστιβάλ Λάρνακας.

Το ερώτημα είναι απλό: Πώς είναι δυνατόν ένας χώρος που γειτνιάζει με τις Αλυκές Λάρνακας και βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 να μετατρέπεται σε ανεπίσημο χώρο στάθμευσης; Ποιος έδωσε αυτή την άδεια και κυρίως, ποιος θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος, μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχουν εκδηλώσεις;

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο εξοργιστική όταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες δημοτών, ανάμεσα στα οχήματα που σταθμεύουν μέσα στο πάρκο, βρίσκονται και αυτοκίνητα μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας.

Αν αυτό επιβεβαιώνεται, τότε δεν πρόκειται απλώς για μια λανθασμένη πρακτική. Πρόκειται για μια προκλητική επίδειξη υποκρισίας.

Πώς μπορεί ο Δήμος, να ζητά από τους πολίτες να προστατεύουν το περιβάλλον, όταν οι ίδιοι οι αιρετοί εκπρόσωποί του δίνουν το ακριβώς αντίθετο παράδειγμα; Πώς μπορεί να γίνεται λόγος για βιώσιμη ανάπτυξη, οικολογική συνείδηση και πράσινες πολιτικές, όταν τα αυτοκίνητα παρκάρουν πάνω στο φυσικό έδαφος ενός τόσο ευαίσθητου οικοσυστήματος;

Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που εκατοντάδες πολίτες διαμαρτύρονταν έντονα για τα έργα αναδιαμόρφωσης του Παττίχειου Πάρκου. Οι αντιδράσεις αφορούσαν την αλλοίωση του φυσικού χαρακτήρα της περιοχής, τις επεμβάσεις μέσα στη ζώνη Natura, την έλλειψη ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι κινητοποιήσεις ήταν τόσο έντονες ώστε ο Δήμος αναγκάστηκε να αναστείλει και να αναθεωρήσει σημαντικά τμήματα του έργου, αφαιρώντας, μεταξύ άλλων, σχεδιαζόμενα γήπεδα και skate park.

Και όμως, σήμερα φαίνεται πως τα διδάγματα εκείνης της περιόδου ξεχάστηκαν.

Τι νόημα έχει να συζητάμε για περιβαλλοντικές γνωματεύσεις, για γηγενή φυτά, για προστασία της βιοποικιλότητας και για σεβασμό των όρων που επιβάλλει η περιοχή Natura, όταν επιτρέπουμε στα αυτοκίνητα να εισέρχονται και να σταθμεύουν μέσα στον ίδιο τον χώρο που υποτίθεται ότι προστατεύουμε;

Κάθε όχημα που εισέρχεται σε έναν τέτοιο χώρο μεταφέρει μαζί του καυσαέρια, θόρυβο, μικροσωματίδια, διαρροές καυσίμων και λιπαντικών. Η ρύπανση δεν εξαφανίζεται όταν τελειώσει μια πολιτιστική εκδήλωση. Παραμένει στο έδαφος, επηρεάζει τη χλωρίδα και υποβαθμίζει ένα οικοσύστημα που ανήκει σε όλους.

Το ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το μήνυμα που εκπέμπεται προς την κοινωνία. Ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ότι οι πολίτες καλούνται να τηρούν τους κανόνες, αλλά οι αρχές μπορούν να τους παρακάμπτουν όταν αυτό τις εξυπηρετεί.

Ο πολιτισμός δεν μπορεί να χτίζεται πάνω στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Ένα φεστιβάλ που φιλοδοξεί να προβάλλει τη Λάρνακα, δεν μπορεί να αφήνει πίσω του εικόνες που προσβάλλουν τον ίδιο τον χαρακτήρα της πόλης.

Η δημοτική αρχή οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις. Ποιος επέτρεψε τη στάθμευση μέσα στο πάρκο; Με ποια διαδικασία; Υπήρχε σχετική άδεια; Ποια μέτρα λήφθηκαν ώστε να προστατευτεί το έδαφος και η ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή; Και κυρίως, θα αναληφθεί πολιτική ευθύνη αν αποδειχθεί ότι δημοτικοί αξιωματούχοι συμμετείχαν σε αυτή την απαράδεκτη πρακτική;

Η προστασία του Παττίχειου Πάρκου δεν μπορεί να αποτελεί σύνθημα μόνο στις ανακοινώσεις και στα εγκαίνια. Πρέπει να αποδεικνύεται καθημερινά, με πράξεις.

Γιατί όταν ακόμη και εκείνοι που έχουν την ευθύνη να προστατεύουν το περιβάλλον, το μετατρέπουν σε χώρο στάθμευσης, τότε το πρόβλημα δεν είναι απλώς περιβαλλοντικό.Είναι βαθιά πολιτικό.