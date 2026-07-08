Πράσινο Υπουργικού στον διορισμό Αναγνωστόπουλου για το «Κράτος Μαφία»

Το Υπουργικό προχώρησε στον διορισμό του κ. Αναγνωστόπουλου, ως αντικατάσταση του Χρίστου Μυλωνόπουλου, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων, περί σύγκρουσης συμφέροντος λόγω της νομικής του ιδιότητας στην υπόθεση της Focus.

Κληθείς να σχολιάσει αντιδράσεις για το θέμα της αντικατάστασης του κ. Χρίστου Μυλωνόπουλου από τον κ. Ηλία Αναγνωστόπουλο χθες σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «επικοινωνήσαμε με την Αρχή κατά της Διαφθοράς και βεβαιωθήκαμε ότι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα».

O Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «κάποιοι περιορίζονται μόνο στο να εκφράζουν ανησυχίες. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία και η ουσία είναι να διερευνηθούν όσα η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει δημοσιοποιήσει στις επτά κατηγορίες. Και θέλω να πω και κάτι προς όλους αυτούς που συνεχώς ανησυχούν, αντιδρούν γιατί αυτό γίνεται κυρίως από αντιπολιτευτικό μένος και τίποτε άλλο.