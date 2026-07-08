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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Η Τουρκία κρατά το «κλειδί» για πρόοδο στο Κυπριακό - Σαφές μήνυμα για σφετερισμούς και υπόθεση «Κράτος Μαφία»

 08.07.2026 - 09:07
Λετυμπιώτης: Η Τουρκία κρατά το «κλειδί» για πρόοδο στο Κυπριακό - Σαφές μήνυμα για σφετερισμούς και υπόθεση «Κράτος Μαφία»

Τη θέση ότι η Τουρκία είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού επανέλαβε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλέον τα κίνητρα που ενδιαφέρουν την Άγκυρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στις υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, αλλά και στην έρευνα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Κυπριακό: «Μόνο η Τουρκία μπορεί να επιτρέψει πρόοδο»

Αναφερόμενος στις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε τη διαφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη λογική των «ίσων αποστάσεων» όσον αφορά τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη.

Σχολιάζοντας το «παράθυρο ευκαιρίας» που διαβλέπει ο Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό, σημείωσε ότι αυτό προκύπτει από την κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες.

«Ελπίζουμε η Τουρκία πραγματικά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί μόνο από την Τουρκία πλέον εξαρτάται κατά πόσο θα υπάρξει πρόοδος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόοδος στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, επισημαίνοντας πως τα ζητήματα που επιδιώκει να προωθήσει η Άγκυρα στις σχέσεις της με την ΕΕ δεν μπορούν να εξεταστούν ανεξάρτητα από το Κυπριακό.

Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μοναδικός διεθνής παράγοντας που μπορεί να προσφέρει στην Τουρκία τα κίνητρα και τα εργαλεία που την ενδιαφέρουν, επαναλαμβάνοντας ότι οποιαδήποτε πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις θα είναι «σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη».

Σφετερισμός περιουσιών: «Σημαντική εξέλιξη» η απόφαση γαλλικού δικαστηρίου

Ο κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρόσφατη απόφαση γαλλικού δικαστηρίου στην υπόθεση Λιθουανής επιχειρηματία, η οποία κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Όπως ανέφερε, ο σφετερισμός αποτελεί παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πλέον υπάρχουν καταδίκες από διεθνή δικαστήρια που ενισχύουν τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν μπορεί, εν έτει 2026, να συνεχίζεται ο σφετερισμός περιουσιών χωρίς να υπάρχουν διώξεις», σημείωσε.

«Κράτος Μαφία»: «Δεν θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση»

Σε ό,τι αφορά τη σύσταση της ομάδας των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση της υπόθεσης «Κράτος Μαφία», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Απαντώντας στις επικρίσεις για τον διορισμό του καθηγητή Αναγνωστόπουλου, υποστήριξε ότι ούτε η Αρχή κατά της Διαφθοράς ούτε το σχετικό πόρισμά της διαπίστωσαν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

«Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσουν οι έρευνες», δήλωσε, καλώντας όσους διαθέτουν στοιχεία να τα καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές και υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν να διατυπώνονται συμπεράσματα στη βάση υπαινιγμών ή συνειρμών.

Ο κ. Λετυμπιώτης διαβεβαίωσε ότι, μετά τον διορισμό των ποινικών ανακριτών, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν θα έχει καμία εμπλοκή στο έργο τους.

«Ανεξαρτήτως του τι θα καταγράψει το πόρισμα αυτών των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, εμείς λέμε εκ των προτέρων ότι θα είναι απόλυτα σεβαστό», ανέφερε.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η ευθύνη της κυβέρνησης περιορίζεται στον διορισμό της ομάδας, τη στελέχωσή της και την παροχή της απαραίτητης διοικητικής υποστήριξης, τονίζοντας ότι από εκεί και πέρα οι ανακριτές θα ασκήσουν το έργο τους με πλήρη ανεξαρτησία.

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