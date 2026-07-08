Έδωσαν ραντεβού, τον απήγαγαν και τον λήστεψαν - Έγιναν καπνός αλλά κατέληξαν με χειροπέδες τρία πρόσωπα

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, από το ίδιο τον 65χρονο. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, την περασμένη Δευτέρα, συναντήθηκε στην επαρχίας Λάρνακας, με τρία πρόσωπα, εκ των οποίων γνωρίζει τους δύο, ηλικίας 32 και 42 ετών.

Κατά τη συνάντησή τους, ο 42χρονος επιτέθηκε και κτύπησε τον παραπονούμενο και ακολούθως του απέσπασε το χρηματικό ποσό των €300, το κινητό του τηλέφωνο και τα κλειδιά του οχήματός του.

Στη συνέχεια, οι τρεις άνδρες φέρονται να τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε το τρίτο άγνωστο του πρόσωπο και τον οδήγησαν σε υποστατικό που διατηρεί ο παραπονούμενος, σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας. Εκεί, σύμφωνα πάντα με τον 65χρονο, οι φερόμενοι δράστες άρπαξαν τα κλειδιά οχήματος του και αφού τοποθέτησαν σε αυτό διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στο υποστατικό, εγκατέλειψαν τη σκηνή, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον του 32χρονου και 42χρονου. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση μελών του ΤΑΕ Λευκωσίας, αυτοί εντοπίστηκαν στην επαρχία Λευκωσίας και συνελήφθησαν, ενώ μαζί τους εντοπίστηκε και τρίτο πρόσωπο το οποίο όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, πρόκειται για το τρίτο πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε στην καταγγελία του ο παραπονούμενος.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης τους.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου διερευνά την υπόθεση.