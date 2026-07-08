«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: «Βροχή» καταγγελιών - Τι αφορούν

ΔΗΚΟ στο επίκεντρο των εξελίξεων: Ο κύκλος επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, οι απαιτήσεις του Νικόλα και το πολιτικό τεστ πριν τον ανασχηματισμό
Η σχέση του Προεδρικού με το ΔΗΚΟ, εισέρχεται σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις της, από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι επόμενες ημέρες, αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η συνάντηση της Παρασκευής ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ δεν αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη τακτική επαφή, αλλά ως ένα ραντεβού ουσίας, από το οποίο αναμένεται να διαφανεί εάν οι δύο πλευρές μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τους όρους της συνεργασίας τους, ή αν οι διαφωνίες που συσσωρεύτηκαν το τελευταίο διάστημα, θα παραμείνουν στο τραπέζι.