Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επαφές με την ηγεσία της ΕΕ για το Κυπριακό – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΥΞΕ στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θεωρεί πως υπάρχει ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα στις διαβουλεύσεις, επισημαίνοντας ωστόσο πως στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος το συντομότερο δυνατό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα γύρω από το Κυπριακό αποτελεί αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Λευκωσία, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στις αναφορές της για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, η ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ ήταν στρατηγική επιλογή που είχε θέσει ήδη πριν από την εκλογή του στην Προεδρία, σημειώνοντας ότι, παρά τις επικρίσεις που είχε δεχθεί, η συγκεκριμένη προσέγγιση αποδίδει πλέον αποτελέσματα.

Ο Πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και με άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετέχουν στις επαφές στην Τουρκία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι διαβουλεύσεις θα συμβάλουν θετικά στις προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό.

Αναφερόμενος στο δείπνο που θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέφυγε να προβλέψει το αποτέλεσμά του. Τόνισε, ωστόσο, ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σαφής, συνδέοντας την πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις με θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση της Άγκυρας, επαναλαμβάνοντας ότι η Λευκωσία και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί κινούνται με κοινή στρατηγική. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε ήδη ανταλλάξει μηνύματα με την κ. φον ντερ Λάιεν, ενώ είχε προγραμματιστεί και τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της αργότερα μέσα στην ημέρα.

Κληθείς να σχολιάσει την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία γίνεται αναφορά σε περιστατικό με πυροβολισμούς από τρεις Ελληνοκύπριους κατά κυανόκρανων, ο Πρόεδρος εξέφρασε τη διαφωνία του με τη διαχρονική, όπως είπε, τακτική του ΟΗΕ να τηρεί ισορροπίες στις εκθέσεις του μεταξύ των δύο πλευρών.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η επανενεργοποίηση της διαδικασίας για το Κυπριακό, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η σημερινή κινητικότητα μπορεί να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις.

Σε ό,τι αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν αποτελούν το αντικείμενο των επαφών, σημειώνοντας πως, σύμφωνα και με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, προτεραιότητα παραμένει η προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

Για τις αντιδράσεις που καταγράφονται σχετικά με το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ο κ. Χριστοδουλίδης απέρριψε τις αιτιάσεις περί αθέτησης δεσμεύσεων, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύτερος σχεδιασμός για την αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων μέσω επενδύσεων που υπερβαίνουν τα 126 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, σχολιάζοντας τις επικρίσεις για τον διορισμό του κ. Αναγνωστόπουλου στην Ερευνητική Επιτροπή που θα εξετάσει το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πριν από τον διορισμό υπήρξε επικοινωνία με την ίδια την Αρχή, η οποία επιβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα. Παράλληλα, κάλεσε να αφεθεί η Επιτροπή να ολοκληρώσει απρόσκοπτα το έργο της και τα συμπεράσματά της να αξιολογηθούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.