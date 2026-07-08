ΔΗΚΟ στο επίκεντρο των εξελίξεων: Ο κύκλος επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, οι απαιτήσεις του Νικόλα και το πολιτικό τεστ πριν τον ανασχηματισμό

Η σχέση του Προεδρικού με το ΔΗΚΟ, εισέρχεται σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις της, από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι επόμενες ημέρες, αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η συνάντηση της Παρασκευής ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ δεν αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη τακτική επαφή , αλλά ως ένα ραντεβού ουσίας , από το οποίο αναμένεται να διαφανεί εάν οι δύο πλευρές μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τους όρους της συνεργασίας τους, ή αν οι διαφωνίες που συσσωρεύτηκαν το τελευταίο διάστημα, θα παραμείνουν στο τραπέζι.

Στο ΔΗΚΟ, θεωρούν ότι έχει έρθει η στιγμή να γίνουν «καθαρές κουβέντες». Η ηγεσία του κόμματος, εκτιμά πως η συμμετοχή του στη διακυβέρνηση, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη στήριξη των κυβερνητικών πολιτικών, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή στις αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το κόμμα.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, θα ζητήσει από τον Πρόεδρο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς αντιλαμβάνεται τη συνεργασία με το ΔΗΚΟ στο εξής, κάτι που τονίστηκε στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Η συζήτηση, δεν αναμένεται να περιοριστεί στον επικείμενο ανασχηματισμό, αλλά να επεκταθεί συνολικά στον τρόπο λειτουργίας της σχέσης μεταξύ Προεδρικού και κόμματος. Στην ηγεσία του ΔΗΚΟ, επικρατεί η άποψη ότι η συνεργασία χρειάζεται καλύτερο συντονισμό, ώστε να αποφεύγονται αιφνιδιασμοί και να διαμορφώνεται κοινός πολιτικός βηματισμός.

Ο ανασχηματισμός, πάντως, αποτελεί το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της συζήτησης. Στο ΔΗΚΟ θεωρούν ότι οποιαδήποτε απόφαση αφορά στελέχη του κόμματος, δεν μπορεί να λαμβάνεται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, με την ηγεσία του. Η θέση αυτή, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις εμπειρίες προηγούμενων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, όταν, σύμφωνα με κομματικές πηγές, υπήρξαν παράπονα για τον τρόπο ενημέρωσης του κόμματος.

Την ίδια ώρα, το ΔΗΚΟ δεν κρύβει ότι θεωρεί πως η πολιτική του συμβολή στη διακυβέρνηση, δικαιολογεί ισχυρότερη παρουσία στην εκτελεστική εξουσία. Το ζήτημα της διεύρυνσης της συμμετοχής του στο κυβερνητικό σχήμα, αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι, όπως επίσης και η εκπροσώπησή του στους ημικρατικούς οργανισμούς, εν μέσω της διαδικασίας διορισμού νέων διοικητικών συμβουλίων.

Στο Προεδρικό, από την άλλη, γνωρίζουν ότι η διαχείριση των σχέσεων με το ΔΗΚΟ. αποτελεί κομβικό στοιχείο για τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να χρειάζεται τη στήριξη των κομμάτων που συνέβαλαν στην εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη και κάθε απόφαση γύρω από τον ανασχηματισμό, ή τους διορισμούς, καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αξιοκρατία, τις πολιτικές ισορροπίες και τις προσδοκίες των συνεργαζόμενων δυνάμεων.

Δεν είναι τυχαίο, ότι παράλληλα με τη συνάντηση με το ΔΗΚΟ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχωρεί και σε σειρά επαφών με τους προέδρους της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων. Η επίσημη ατζέντα, αφορά την ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς τα τρία κόμματα δεν συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο. Ωστόσο, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ότι οι συζητήσεις θα εξαντληθούν αποκλειστικά στο εθνικό θέμα.

Ιδιαίτερα στις επαφές με τον Μάριο Καρογιάν και τον Νίκο Αναστασίου, θεωρείται σχεδόν βέβαιο, ότι θα συζητηθεί και η πορεία της συνεργασίας τους με την κυβέρνηση. Οι πολιτικές εξελίξεις, οι σχεδιασμοί του Προεδρικού και οι προσδοκίες των κομμάτων για την επόμενη περίοδο, δημιουργούν μια ατζέντα που ξεπερνά κατά πολύ την ενημέρωση για το Κυπριακό.

Οι συνεχόμενες συναντήσεις στο Προεδρικό, ερμηνεύονται από αρκετούς ως μια προσπάθεια του Νίκου Χριστοδουλίδη να επαναβεβαιώσει τις συμμαχίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η κυβέρνησή του. Με τον ανασχηματισμό να πλησιάζει και τις αποφάσεις για τους ημικρατικούς οργανισμούς να βρίσκονται σε εξέλιξη, η ανάγκη διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με τους πολιτικούς εταίρους καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική.

Το ενδιαφέρον, πάντως, επικεντρώνεται κυρίως στη συνάντηση με το ΔΗΚΟ. Όχι μόνο επειδή πρόκειται για τον μεγαλύτερο κυβερνητικό εταίρο, αλλά και επειδή από το περιεχόμενο της συζήτησης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το κλίμα μέσα στο οποίο θα προχωρήσουν οι επόμενες κυβερνητικές κινήσεις. Εάν οι δύο πλευρές, καταλήξουν σε κοινή αντίληψη για τον τρόπο συνεργασίας τους, το Προεδρικό θα έχει πετύχει έναν σημαντικό στόχο ενόψει ενός πολιτικά απαιτητικού φθινοπώρου. Εάν, αντίθετα, παραμείνουν εκκρεμότητες, αυτές είναι πιθανό να επανέλθουν με μεγαλύτερη ένταση, όταν θα ανοίξει επισήμως η συζήτηση για τις αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο.