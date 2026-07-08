Εορτολόγιο: Μην ξεχάσετε αυτά τα ονόματα - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν:

Θεόφιλος, Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια *

Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία

(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα)

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας.

Πηγή: ethnos.gr