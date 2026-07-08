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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πόσοι γνωρίζετε ότι υπάρχει; Πώς ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού της γειτονιάς αλλάζει ζωές

 08.07.2026 - 06:29
Πόσοι γνωρίζετε ότι υπάρχει; Πώς ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού της γειτονιάς αλλάζει ζωές

Πόσες φορές ένας άνθρωπος χρειάζεται απλώς κάποιον να τον ακούσει, να τον καθοδηγήσει ή να του δείξει τον δρόμο προς τη βοήθεια; Για πολλούς συμπολίτες μας, ειδικά σε δύσκολες περιόδους της ζωής τους, η στήριξη δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη.

Ακριβώς αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει ο θεσμός του «Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς», φέρνοντας τις κοινωνικές υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη και μετατρέποντας τη γειτονιά σε έναν χώρο όπου κανείς δεν χρειάζεται να αισθάνεται μόνος.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την άμεση στήριξη ατόμων και οικογενειών, φέρνοντας τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μέσα στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες.

Ξεκίνησε πιλοτικά και επεκτάθηκε σε όλη την Κύπρο

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο έργο «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» και υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 σε επιλεγμένους δήμους και κοινότητες, συγκεκριμένα στους Δήμους Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Παραλιμνίου και Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και στις κοινότητες Ευρύχου, Παλαιχωρίου Μόρφου και Πέρα Πεδί.

Τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της πρώτης αυτής φάσης οδήγησαν στην παγκύπρια επέκταση του θεσμού τον Δεκέμβριο του 2024.

34 κοινωνικοί λειτουργοί στην πρώτη γραμμή

Σήμερα το πρόγραμμα στελεχώνεται από 34 Κοινωνικούς Λειτουργούς της Γειτονιάς, οι οποίοι υποστηρίζονται από ακόμη 11 λειτουργούς που παρέχουν εποπτεία και διοικητική υποστήριξη.

Οι λειτουργοί δραστηριοποιούνται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, παρέχοντας καθημερινά υπηρεσίες σε πολίτες που χρειάζονται καθοδήγηση, υποστήριξη ή διασύνδεση με τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Τι προσφέρει ο «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς»

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι απλή αλλά ουσιαστική: οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν περιμένουν πλέον τον πολίτη να τις αναζητήσει, αλλά βρίσκονται οι ίδιες δίπλα του.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για άτομα, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες, συμβάλλοντας:

  • στην έγκαιρη αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων,
  • στην πρόληψη δύσκολων καταστάσεων,
  • στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες και επιδόματα,
  • στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης,
  • και στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μέσα στις τοπικές κοινωνίες.

Συνεργασία με Δήμους και Κοινότητες

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του θεσμού διαδραματίζει η στενή συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικής προστασίας, που επιτρέπει την ταχύτερη αναγνώριση των αναγκών και την αποτελεσματικότερη στήριξη των πολιτών εκεί όπου ζουν.

Μια νέα φιλοσοφία κοινωνικής πολιτικής

Ο «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση στην κοινωνική πολιτική, βασισμένη στην ανθρώπινη επαφή, την πρόληψη και την άμεση παρέμβαση.

Στόχος του προγράμματος είναι κανένας άνθρωπος να μην αισθάνεται μόνος απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά να γνωρίζει ότι υπάρχει ένας επαγγελματίας δίπλα του, έτοιμος να τον ακούσει, να τον καθοδηγήσει και να τον συνδέσει με την κατάλληλη βοήθεια.

Μετά τα θετικά αποτελέσματα που έχουν ήδη καταγραφεί, ο θεσμός θεωρείται πλέον μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, με στόχο να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

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