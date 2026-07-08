Συγκλονιστικό βίντεο: Μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, με τις αρχές να ανακοινώνουν νέο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 3.685, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 16.740. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 θύματα.

International aid teams have helped carry out Venezuela’s "miracle rescues" after the twin earthquakes struck, but are now preparing to leave.



Thousands are still searching for relatives in the rubble as frustration grows over the government’s response. pic.twitter.com/t2zJgPkcRs — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ενδέχεται να φτάνουν ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες πηγές τοποθετούν τον αριθμό πιο κοντά στις 10.000.

Το θαύμα κάτω από τα ερείπια έπειτα από 11 ημέρες

Μέσα στην τραγωδία, η διάσωση μιας μητέρας και των τριών παιδιών της στη Λα Γκουάιρα προκάλεσε συγκίνηση.

Η οικογένεια εντοπίστηκε ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου OPP, όπου είχε εγκλωβιστεί μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της στη ζωή για 11 ημέρες, τρέφοντάς τα με μητρικό γάλα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Ο εντοπισμός τους έγινε χάρη στις αδιάκοπες επιχειρήσεις ομάδων έρευνας και διάσωσης από διάφορες χώρες, αλλά και εθελοντών που συνεχίζουν να εργάζονται στις πληγείσες περιοχές.

Una madre venezolana mantuvo vivos a sus tres hijos alimentándolos con leche materna durante 11 días, luego permanecer atrapados bajo los escombros del edificio en La Guaira, Venezuela, por los terremotos.



Todos fueron rescatados con vida tras el incansable esfuerzo de los… pic.twitter.com/g3cUdcXbOF — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) July 7, 2026

Η ιστορία της μητέρας και των παιδιών της χαρακτηρίζεται μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις επιβίωσης μετά τους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Δεκάδες χιλιάδες κτίρια έχουν καταστραφεί

Η καταστροφή είναι τεράστια, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις περίπου 60.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Την ίδια στιγμή, ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα υγειονομική κρίση, καθώς χιλιάδες εκτοπισμένοι πολίτες κοιμούνται σε προσωρινά καταφύγια ή σε εξωτερικούς χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν με τραύματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ιατρικά, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, με το σύστημα Υγείας της χώρας να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί.

Φόβοι για μολύνσεις και εξάπλωση ασθενειών

«Το πρόβλημα που βλέπουμε να έρχεται είναι οι μολύνσεις που μπορεί να εμφανίσουν ασθενείς οι οποίοι έχουν εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στις συνθήκες της καταστροφής», δήλωσε ο Ευγένιο Κόβα, επικεφαλής της μονάδας τραυμάτων στο νοσοκομείο Χοσέ Γκρεγκόριο Ερνάντες στο Καράκας.

«Έχουμε ήδη περάσει μια περίοδο σύνθετων τραυμάτων, που θα συνεχιστούν, αλλά τώρα η κατάσταση περιπλέκεται από τις λοιμώξεις», πρόσθεσε.

Ήδη καταγράφονται αυξημένες αναφορές για προβλήματα υγείας στις πληγείσες περιοχές.

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Τερέσα Μπο, μετέδωσε από χώρο φιλοξενίας στη Λα Γκουάιρα ότι υπάρχουν πολλές αναφορές για περιστατικά διάρροιας και άλλων ασθενειών.

«Ζητούν, για παράδειγμα, φορητές τουαλέτες αλλά και βοήθεια από την κυβέρνηση ώστε να οργανωθεί ξανά ο χώρος, να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η εξάπλωση ασθενειών», ανέφερε.



Μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας, δείτε βίντεο

Οργή για την αντίδραση των αρχών

Η καθυστέρηση στις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους πολίτες, με πολλούς να αναλαμβάνουν οι ίδιοι δράση για τον εντοπισμό επιζώντων και τη διανομή βοήθειας.

Η Καρολίνα Χιμένες, πρόεδρος του Washington Office on Latin America (WOLA), δήλωσε στο Al Jazeera ότι η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη οργή απέναντι στο κράτος.

«Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ο πρώτος που θα ανταποκρινόταν θα έπρεπε να είναι το κράτος. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, το κράτος ήταν αυτό που ανταποκρίθηκε τελευταίο», είπε.



Σύμφωνα με την ίδια, σε περιοχές όπως η Κάτια λα Μαρ, βόρεια του Καράκας, η παρουσία των αρχών παραμένει ανεπαρκής.

«Η ανταπόκριση ήρθε από πολίτες, από την κοινωνία των πολιτών, από εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και από εθελοντές – όχι όμως από την κυβέρνηση», ανέφερε.

Πηγή; protothema.gr