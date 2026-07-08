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ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν άριστος και ως άνθρωπος»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον 33χρονο Γιάννη που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Δείτε φωτογραφία του

 08.07.2026 - 07:42
«Ήταν άριστος και ως άνθρωπος»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον 33χρονο Γιάννη που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Δείτε φωτογραφία του

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης βρίσκεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά τον άδικο θάνατο του μεταπτυχιακού φοιτητή Γιάννη Μισιούδη, Ανθυποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιουλίου σε τροχαίο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης και κατευθυνόταν στη μονάδα του για να αναλάβει υπηρεσία όταν απορριμματοφόρο εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με τη μηχανή του.

Με ψήφισμά τους, το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ) αποχαιρετούν έναν νέο επιστήμονα που ξεχώρισε όχι μόνο για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, αλλά και για το ήθος και την προσωπικότητά του.

Ο Γιάννης Μισιούδης ήταν ο πρώτος φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές που τιμήθηκε με το Βραβείο Ευθυμίου Κουμεντάκη, καθώς πρώτευσε και αρίστευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στο ψήφισμά τους, οι δύο ακαδημαϊκοί φορείς αναφέρονται με ιδιαίτερη συγκίνηση στον χαρακτήρα του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε «άριστος και ως άνθρωπος». Όπως σημειώνουν, ξεχώρισε για το φωτεινό του πνεύμα, το εύρος των ενδιαφερόντων του, την καλοσύνη, τη σεμνότητα, την ωριμότητα και τη συνέπειά του, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

«Η κοινότητά μας δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς τον φωτεινό, χαμογελαστό Γιάννη. Θα είναι πάντα μέσα στη σκέψη μας και την καρδιά μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το ΙΜΣ-ΙΤΕ εκφράζουν τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά τους προς την οικογένειά του για την ανείπωτη απώλεια.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφάσισαν να απονείμουν τιμητικά στον Γιάννη Μισιούδη το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές, αναγνωρίζοντας την αριστεία, την προσφορά και τη διαδρομή ενός νέου ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το Ψήφισμα:

Η ακαδημαϊκή μας κοινότητα είναι συντετριμμένη από την απώλεια του μεταπτυχιακού φοιτητή Γιάννη Μισιούδη, Ανθυποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, που έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά από κοντά μας χθες, 6 Ιουλίου.


Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του ΠΚ και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ που τιμήθηκε με το Βραβείο Ευθυμίου Κουμεντάκη καθώς αρίστευσε και πρώτευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Γιάννης ήταν άριστος και ως άνθρωπος. Έλαμψε στα μαθήματα και τις συντροφιές με το φωτεινό πνεύμα του, τον πλούτο των ενδιαφερόντων του, την καλοσύνη του, τη σεμνότητα, την ωριμότητα και τη συνέπειά του. Η κοινότητά μας δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς τον φωτεινό, χαμογελαστό Γιάννη. Θα είναι πάντα μέσα στη σκέψη μας και την καρδιά μας.

Εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του για την οδυνηρή απώλεια.

Το Τμήμα Φιλολογίας ΠΚ και το ΙΜΣ-ΙΤΕ αποφάσισαν να απονείμουν τιμητικά στον Γιάννη Μισιούδη το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές.

Πηγή: protothema.gr

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