Αυτή είναι η μυστική λειτουργία των google maps για να μην τελειώνει η μπαταρία -Πώς θα την ενεργοποιήσεις

Οι εφαρμογές πλοήγησης έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε, επιτρέποντάς μας να φτάνουμε εύκολα στον προορισμό μας ακόμη και σε διαδρομές που δεν γνωρίζουμε, ενώ προσφέρουν δυνατότητες όπως η αποφυγή της κίνησης, η επιλογή διαδρομών με ή χωρίς διόδια, καθώς και πλήθος επιπλέον λειτουργιών που κάνουν κάθε ταξίδι πιο εύκολο και ξεκούραστο.

Ταυτόχρονα, εφαρμογές όπως το Google Maps διαθέτουν και ορισμένες λειτουργίες που παρά το γεγονός πως προσφέρουν πλήθος πλεονεκτημάτων, παραμένουν σχεδόν άγνωστες στο ευρύ κοινό. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αφορά μια ειδική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία αλλάζει τον τρόπο εμφάνισης της εφαρμογής ώστε να μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση της μπαταρίας.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι διαθέσιμη στα smartphones της σειράς Google Pixel και ουσιαστικά ενεργοποιεί μια ασπρόμαυρη έκδοση της πλοήγησης όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση κλειδώματος κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός συνεχίζει να λαμβάνει τις βασικές πληροφορίες πλοήγησης, χωρίς όμως να επιβαρύνεται ιδιαίτερα η μπαταρία της συσκευής.

Πρακτικά, η εφαρμογή εξακολουθεί να εμφανίζει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες, όπως την επόμενη στροφή, την απόσταση που απομένει μέχρι τον προορισμό και τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης, ωστόσο αφαιρούνται στοιχεία όπως οι εναλλακτικές διαδρομές, οι πληροφορίες κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας και διάφορες επιπλέον προτάσεις του χάρτη.

Ο λόγος που επιλέχθηκε η ασπρόμαυρη απεικόνιση σχετίζεται με την τεχνολογία AMOLED που χρησιμοποιούν οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές Smartphone αρκετών εταιρείων. Στις συγκεκριμένες οθόνες κάθε pixel φωτίζεται ανεξάρτητα και τα μαύρα pixels παραμένουν ουσιαστικά απενεργοποιημένα, καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια. Έτσι μειώνεται σημαντικά τόσο η κατανάλωση της μπαταρίας όσο και η παραγωγή θερμότητας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης.

Σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν δημοσιευθεί, η κατανάλωση της μπαταρίας κατά τη χρήση του Google Maps με ενεργοποιημένη την συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να μειωθεί από περίπου 10-12% σε μόλις 4-5%, ανάλογα με τη διάρκεια της διαδρομής και τη φωτεινότητα της οθόνης. Παράλληλα, η μονοχρωματική απεικόνιση κάνει τις βασικές πληροφορίες πιο ευανάγνωστες από διαφορετικές γωνίες θέασης, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν το κινητό βρίσκεται τοποθετημένο σε βάση πάνω στο ταμπλό.

Όσοι διαθέτουν συσκευή Google Pixel μπορούν να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ανοίγοντας το Google Maps, επιλέγοντας τη φωτογραφία του προφίλ τους και μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις και στη συνέχεια στην ενότητα Πλοήγηση. Εκεί, στις Επιλογές οδήγησης, αρκεί να ενεργοποιήσουν την επιλογή Εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, ένα απλό πάτημα του κουμπιού κλειδώματος της συσκευής ενεργοποιεί αυτόματα την απλοποιημένη αυτή προβολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στα περισσότερα smartphones Android ή στις συσκευές iPhone, καθώς η Google την έχει διατηρήσει αποκλειστικά για τα Pixel, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να προσφέρει πρόσθετα χαρακτηριστικά στις δικές της συσκευές.

Παρ' όλα αυτά, οι χρήστες συμβατικών Android ή iPhone μπορούν να πετύχουν ένα παρόμοιο αποτέλεσμα ενεργοποιώντας τη σκοτεινή λειτουργία (Dark Mode) του Google Maps. Η συγκεκριμένη επιλογή αλλάζει το φωτεινό φόντο του χάρτη σε σκούρους τόνους, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας στις OLED και AMOLED οθόνες, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την υπερθέρμανση της συσκευής κατά την πολύωρη χρήση μέσα στο αυτοκίνητο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Πηγή: carandmotor.gr