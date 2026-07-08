Τι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα σε λιγότερο από ένα λεπτό – 8 συστάσεις που σώζουν ζωές

Ωστόσο, η θάλασσα και γενικά το υδάτινο περιβάλλον απαιτούν προσοχή: ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα, ακόμη και μέσα σε 20 έως 60 δευτερόλεπτα.

Η πρόληψη των πνιγμών αποτελεί προτεραιότητα για τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο οποίος υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στο νερό.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ο πνιγμός είναι η τρίτη κυριότερη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% των απωλειών που σχετίζονται με τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 300.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από πνιγμό. Τα παιδιά και οι νέοι επηρεάζονται δυσανάλογα, ενώ τα παιδιά κάτω των 5 ετών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των θανάτων από πνιγμό. Υψηλή θνησιμότητα καταγράφεται και στους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται σε 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του ΠΟΥ για την παγκόσμια κατάσταση στην πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε και ο ΕΟΔΥ.

Την τελευταία πενταετία καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θανάσιμα ατυχήματα ετησίως στο υδάτινο περιβάλλον, δηλαδή στη θάλασσα και σε εσωτερικά ύδατα. Η συντριπτική πλειονότητα συμβαίνει στη θάλασσα.

Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ τα άτομα άνω των 60 ετών αντιπροσωπεύουν το 81% των θυμάτων, στοιχείο που αναδεικνύει την ανάγκη στοχευμένων δράσεων πρόληψης για την τρίτη ηλικία.

Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, στους κύριους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο πνιγμού περιλαμβάνονται:

η άγνοια κολύμβησης,

η έλλειψη συνεχούς επίβλεψης των παιδιών,

η απουσία περίφραξης σε πισίνες,

η κατανάλωση αλκοόλ,

τα υποκείμενα νοσήματα, όπως καρδιολογικές παθήσεις, άνοια, επιληψία ή άλλες νευρολογικές παθήσεις,

η αγνόηση της πρόγνωσης του καιρού, και

η λανθασμένη χρήση σωσιβίων και προστατευτικού εξοπλισμού σε υδάτινες δραστηριότητες.

Οι 8 συστάσεις του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ συστήνει:

Κολυμπάμε πάντα με παρέα.

Μπαίνουμε και βγαίνουμε σταδιακά από το νερό.

Κολυμπάμε παράλληλα με την ακτή.

Δεν κολυμπάμε μετά από φαγητό ή κατανάλωση αλκοόλ.

Αποφεύγουμε το κολύμπι σε άγνωστα νερά.

Επιβλέπουμε αδιάλειπτα τα μικρά παιδιά.

Συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας όταν υπάρχει ιστορικό νοσημάτων και λαμβάνουμε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Δεν υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.

Η πρόληψη, η επίβλεψη και η αποφυγή ρίσκου μπορούν να αποτρέψουν ένα ατύχημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Πηγή: ygeiamou.gr