Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα σε λιγότερο από ένα λεπτό – 8 συστάσεις που σώζουν ζωές
ΥΓΕΙΑ

Τι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα σε λιγότερο από ένα λεπτό – 8 συστάσεις που σώζουν ζωές

 08.07.2026 - 08:08
Τι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα σε λιγότερο από ένα λεπτό – 8 συστάσεις που σώζουν ζωές

Η κολύμβηση είναι μία από τις πιο ωφέλιμες μορφές άσκησης. Βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις, συμβάλλει στη μείωση του άγχους και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.

Ωστόσο, η θάλασσα και γενικά το υδάτινο περιβάλλον απαιτούν προσοχή: ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα, ακόμη και μέσα σε 20 έως 60 δευτερόλεπτα.

Η πρόληψη των πνιγμών αποτελεί προτεραιότητα για τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο οποίος υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στο νερό.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ο πνιγμός είναι η τρίτη κυριότερη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% των απωλειών που σχετίζονται με τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 300.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από πνιγμό. Τα παιδιά και οι νέοι επηρεάζονται δυσανάλογα, ενώ τα παιδιά κάτω των 5 ετών αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των θανάτων από πνιγμό. Υψηλή θνησιμότητα καταγράφεται και στους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται σε 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του ΠΟΥ για την παγκόσμια κατάσταση στην πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε και ο ΕΟΔΥ.

Την τελευταία πενταετία καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θανάσιμα ατυχήματα ετησίως στο υδάτινο περιβάλλον, δηλαδή στη θάλασσα και σε εσωτερικά ύδατα. Η συντριπτική πλειονότητα συμβαίνει στη θάλασσα.

Οι άνδρες αποτελούν το 67% των θυμάτων, ενώ τα άτομα άνω των 60 ετών αντιπροσωπεύουν το 81% των θυμάτων, στοιχείο που αναδεικνύει την ανάγκη στοχευμένων δράσεων πρόληψης για την τρίτη ηλικία.

Οι βασικοί παράγοντες κινδύνου

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, στους κύριους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο πνιγμού περιλαμβάνονται:

η άγνοια κολύμβησης,
η έλλειψη συνεχούς επίβλεψης των παιδιών,
η απουσία περίφραξης σε πισίνες,
η κατανάλωση αλκοόλ,
τα υποκείμενα νοσήματα, όπως καρδιολογικές παθήσεις, άνοια, επιληψία ή άλλες νευρολογικές παθήσεις,
η αγνόηση της πρόγνωσης του καιρού, και
η λανθασμένη χρήση σωσιβίων και προστατευτικού εξοπλισμού σε υδάτινες δραστηριότητες.
Οι 8 συστάσεις του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ συστήνει:

Κολυμπάμε πάντα με παρέα.

Μπαίνουμε και βγαίνουμε σταδιακά από το νερό.

Κολυμπάμε παράλληλα με την ακτή.

Δεν κολυμπάμε μετά από φαγητό ή κατανάλωση αλκοόλ.

Αποφεύγουμε το κολύμπι σε άγνωστα νερά.

Επιβλέπουμε αδιάλειπτα τα μικρά παιδιά.

Συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας όταν υπάρχει ιστορικό νοσημάτων και λαμβάνουμε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Δεν υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.

Η πρόληψη, η επίβλεψη και η αποφυγή ρίσκου μπορούν να αποτρέψουν ένα ατύχημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε – Ποιο το ποσό της επόμενης κλήρωσης
Εορτολόγιο: Μην ξεχάσετε αυτά τα ονόματα - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου διεθνώς – Πού κυμαίνεται πλέον
Πόσοι γνωρίζετε ότι υπάρχει; Πώς ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού της γειτονιάς αλλάζει ζωές
Οι ΗΠΑ χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ήταν άριστος και ως άνθρωπος»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον 33χρονο Γιάννη που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Δείτε φωτογραφία του

 08.07.2026 - 07:42
Επόμενο άρθρο

«Κόβει την ανάσα»: Γυμνή η Σαρλίζ Θερόν πριν την πρεμιέρα της «Οδύσσειας», δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 08.07.2026 - 08:21
ΔΗΚΟ στο επίκεντρο των εξελίξεων: Ο κύκλος επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, οι απαιτήσεις του Νικόλα και το πολιτικό τεστ πριν τον ανασχηματισμό

ΔΗΚΟ στο επίκεντρο των εξελίξεων: Ο κύκλος επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, οι απαιτήσεις του Νικόλα και το πολιτικό τεστ πριν τον ανασχηματισμό

Η σχέση του Προεδρικού με το ΔΗΚΟ, εισέρχεται σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις της, από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι επόμενες ημέρες, αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η συνάντηση της Παρασκευής ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ δεν αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη τακτική επαφή, αλλά ως ένα ραντεβού ουσίας, από το οποίο αναμένεται να διαφανεί εάν οι δύο πλευρές μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τους όρους της συνεργασίας τους, ή αν οι διαφωνίες που συσσωρεύτηκαν το τελευταίο διάστημα, θα παραμείνουν στο τραπέζι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΚΟ στο επίκεντρο των εξελίξεων: Ο κύκλος επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, οι απαιτήσεις του Νικόλα και το πολιτικό τεστ πριν τον ανασχηματισμό

ΔΗΚΟ στο επίκεντρο των εξελίξεων: Ο κύκλος επαφών του Προέδρου Χριστοδουλίδη, οι απαιτήσεις του Νικόλα και το πολιτικό τεστ πριν τον ανασχηματισμό

  •  08.07.2026 - 06:27
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επαφές με την ηγεσία της ΕΕ για το Κυπριακό – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επαφές με την ηγεσία της ΕΕ για το Κυπριακό – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

  •  08.07.2026 - 06:28
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου διεθνώς – Πού κυμαίνεται πλέον

Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου διεθνώς – Πού κυμαίνεται πλέον

  •  08.07.2026 - 06:34
Συγκλονιστικό βίντεο: Μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας

Συγκλονιστικό βίντεο: Μητέρα και τρία παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες στα ερείπια της Βενεζουέλας

  •  08.07.2026 - 07:10
Πόσοι γνωρίζετε ότι υπάρχει; Πώς ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού της γειτονιάς αλλάζει ζωές

Πόσοι γνωρίζετε ότι υπάρχει; Πώς ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού της γειτονιάς αλλάζει ζωές

  •  08.07.2026 - 06:29
Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε – Ποιο το ποσό της επόμενης κλήρωσης

Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε – Ποιο το ποσό της επόμενης κλήρωσης

  •  08.07.2026 - 06:48
«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: «Βροχή» καταγγελιών - Τι αφορούν

«Σάρωσε» την Κύπρο η Αστυνομία: «Βροχή» καταγγελιών - Τι αφορούν

  •  08.07.2026 - 07:16
Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα τέσσερα ζευγάρια για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα τέσσερα ζευγάρια για την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

  •  08.07.2026 - 06:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα