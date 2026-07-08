5 πισίνες για δροσερές βουτιές στη Λευκωσία - Τιμές, ωράρια λειτουργίας και παροχές

Από πολυτελή ξενοδοχεία με εντυπωσιακά pool bars μέχρι καταπράσινους χώρους που θυμίζουν μικρή όαση, η Λευκωσία διαθέτει επιλογές για κάθε διάθεση. Βουτιές, χαλάρωση στις ξαπλώστρες, δροσερά cocktails, καφές, φαγητό και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα συνθέτουν το σκηνικό για τις πιο απολαυστικές ημέρες και βραδιές στην πόλη.

Οι καλύτερες πισίνες της Λευκωσίας:

Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λευκωσίας αποτελεί τη μοναδική ανοικτή δημοτική πισίνα της πρωτεύουσας και είναι ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια οικονομική λύση για τις καλοκαιρινές τους βουτιές.

Τι θα βρεις εκεί: Μεγάλη πισίνα για ενήλικες και παιδιά, προσιτές τιμές εισόδου, δυνατότητα φιλοξενίας οργανωμένων ομάδων, καθώς και ενοικίαση ξαπλώστρας.

Πού θα τη βρεις: Λουκή Ακρίτα, Λευκωσία 1100.

Κόστος: Δωρεάν για παιδιά έως 5 ετών, €5 για μαθητές, φοιτητές και στρατιώτες, €6 για ενήλικες. Οικογενειακό εισιτήριο (2 ενήλικες και 2 παιδιά): €20, με 3 παιδιά: €25. Οργανωμένα σύνολα: €3 το άτομο. Ενοικίαση κρεβατιού: €2.

Πληροφορίες: 22797647, 22797000.

Hilton Park Nicosia

Η πισίνα του Hilton Park Nicosia αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους θέλουν να απολαύσουν μια ημέρα χαλάρωσης χωρίς να φύγουν από τη Λευκωσία.

Τι θα βρεις εκεί: Μεγάλη εξωτερική πισίνα, παιδική πισίνα, τα άνετα Mykonos Beds, pool bar με καφέ, cocktails και ποτά, καθώς και επιλογές για ελαφριά γεύματα και snacks.

Πού θα τη βρεις: Αχαιών 1, Έγκωμη.

Κόστος: €30 για ενήλικες, €20 για παιδιά 4-12 ετών, δωρεάν για παιδιά κάτω των 4 ετών.

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 – 18:00.

The Landmark Nicosia, Autograph Collection

Το ανακαινισμένο The Landmark Nicosia διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές ξενοδοχειακές πισίνες της πρωτεύουσας, η οποία είναι διαθέσιμη και για εξωτερικούς επισκέπτες.|Τι θα βρεις εκεί: Μεγάλη εξωτερική πισίνα, άνετες ξαπλώστρες, pool service και ένα πολυτελές περιβάλλον, ιδανικό για μια ημέρα χαλάρωσης στην πόλη.

Πού θα τη βρεις: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 98, Λευκωσία.

Κόστος: Καθημερινές: €35 για ενήλικες, €20 για παιδιά, δωρεάν για παιδιά κάτω των 5 ετών. Σαββατοκύριακα: €55 για ενήλικες, €20 για παιδιά, δωρεάν για παιδιά κάτω των 5 ετών.

Πληροφορίες: 22377777.

Tropicana Complex

Το Tropicana Complex στο Καϊμακλί αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές επιλογές για μια δροσερή καλοκαιρινή έξοδο στη Λευκωσία.

Τι θα βρεις εκεί: Εξωτερική πισίνα, χαλαρή ατμόσφαιρα και snack bar, ενώ στην τιμή εισόδου για τους ενήλικες περιλαμβάνεται καφές ή ποτό.

Πού θα το βρεις: Καϊμακλί, Λευκωσία.

Κόστος: €8 για ενήλικες (με καφέ ή ποτό), €5 για παιδιά (3–5 ετών).

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 – 18:00.

Πληροφορίες: 99721721.

Cleopatra Hotel

Το 4 αστέρων Cleopatra Hotel, στην καρδιά της Λευκωσίας, διαθέτει μια πρόσφατα ανακαινισμένη εξωτερική πισίνα που θυμίζει μικρή όαση στο κέντρο της πόλης. Καταρράκτες, πλούσια βλάστηση και εξωτική ατμόσφαιρα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για στιγμές χαλάρωσης τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Τι θα βρεις εκεί: Pool bar με δροσιστικά ποτά και cocktails, snack menu για ελαφριά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το βράδυ λειτουργεί το εστιατόριο Λούκουλλος, φιλοξενώντας παράλληλα κοινωνικές εκδηλώσεις. Η χρήση της πισίνας είναι δωρεάν για τους ενοίκους του ξενοδοχείου, ενώ είναι διαθέσιμη και για εξωτερικούς επισκέπτες.

Πού θα τη βρεις: Φλωρίνης 8, Λευκωσία.

Κόστος: €12 για ενήλικες, €6 για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 – 18:00 (ή μέχρι τις 16:00 όταν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο). Η είσοδος γίνεται με σειρά προτεραιότητας (first come, first served).

Πληροφορίες: 22844000.

Πριν την επίσκεψή σου

Οι τιμές, τα ωράρια λειτουργίας και οι όροι εισόδου ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ή λόγω ιδιωτικών εκδηλώσεων. Γι' αυτό, καλό είναι να επικοινωνείς τηλεφωνικά με τον χώρο πριν από την επίσκεψή σου, ώστε να επιβεβαιώσεις τη διαθεσιμότητα και τις ισχύουσες χρεώσεις.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus