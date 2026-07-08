VIDEO: AI κάμερες στους δρόμους - Πότε θα αρχίσουν να κόβουν εξώδικα - Τι θα εντοπίζουν

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, εξήγησε ότι οι νέες κάμερες βασίζονται σε διαφορετική τεχνολογία από το υφιστάμενο σύστημα φωτοεπισήμανσης. Εκτός από τη χρήση κινητού τηλεφώνου, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και οδηγούς ή επιβάτες που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας.

Όπως διευκρίνισε, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής δεν θα εκδίδονται καταγγελίες ούτε θα επιβάλλονται εξώδικα. Στόχος της πρώτης φάσης είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του συστήματος πριν από την πλήρη αξιοποίησή του.

Παράλληλα, ο κ. Ευριπίδου σημείωσε ότι για να μπορούν οι κάμερες να καταγράφουν αυτόματα παραβάσεις, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου ή η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, θα πρέπει προηγουμένως να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία.

Εφόσον τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής κριθούν θετικά, το σύστημα αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Βασική επιδίωξη των αρμόδιων αρχών είναι η μείωση των τροχαίων παραβάσεων που σχετίζονται με την απόσπαση της προσοχής των οδηγών, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια στους δρόμους.

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