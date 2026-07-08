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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: AI κάμερες στους δρόμους - Πότε θα αρχίσουν να κόβουν εξώδικα - Τι θα εντοπίζουν

 08.07.2026 - 09:03
VIDEO: AI κάμερες στους δρόμους - Πότε θα αρχίσουν να κόβουν εξώδικα - Τι θα εντοπίζουν

Σε πιλοτική λειτουργία τίθεται στη Λευκωσία ένα νέο σύστημα καμερών τεχνητής νοημοσύνης (AI), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει οδηγούς που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της απρόσεκτης οδήγησης και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, εξήγησε ότι οι νέες κάμερες βασίζονται σε διαφορετική τεχνολογία από το υφιστάμενο σύστημα φωτοεπισήμανσης. Εκτός από τη χρήση κινητού τηλεφώνου, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και οδηγούς ή επιβάτες που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας.

Όπως διευκρίνισε, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής δεν θα εκδίδονται καταγγελίες ούτε θα επιβάλλονται εξώδικα. Στόχος της πρώτης φάσης είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του συστήματος πριν από την πλήρη αξιοποίησή του.

Παράλληλα, ο κ. Ευριπίδου σημείωσε ότι για να μπορούν οι κάμερες να καταγράφουν αυτόματα παραβάσεις, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου ή η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, θα πρέπει προηγουμένως να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία.

Εφόσον τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής κριθούν θετικά, το σύστημα αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Βασική επιδίωξη των αρμόδιων αρχών είναι η μείωση των τροχαίων παραβάσεων που σχετίζονται με την απόσπαση της προσοχής των οδηγών, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια στους δρόμους.

Δείτε το απόσπασμα:

 

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