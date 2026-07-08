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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Διαψεύδει τα σενάρια υπουργοποίησης Κούσιου και Τορναρίτη

 08.07.2026 - 11:47
Λετυμπιώτης: Διαψεύδει τα σενάρια υπουργοποίησης Κούσιου και Τορναρίτη

Κατηγορηματικά διέψευσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προτάσεις υπουργοποίησης προς την Έλενα Κούσιου, τον Νίκο Τορναρίτη και τον Πόλυ Κουρουσίδη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε υποβλήθηκε πρόταση στην Έλενα Κούσιου για ανάληψη υπουργικού χαρτοφυλακίου.

Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε επικοινωνία με την κ. Κούσιου, διευκρινίζοντας ότι αυτή αφορούσε τη διερεύνηση του ενδεχομένου επανέναρξης της συνεργασίας της με την κυβέρνηση, σε διαφορετικό ρόλο και όχι σε υπουργική θέση.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η σχετική προσέγγιση δεν αφορούσε την επιστροφή της στην προεδρία του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη θέση έχει ήδη προκηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανέφερε, η βολιδοσκόπηση αφορούσε διαφορετικό κυβερνητικό πόστο, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιο ήταν, σημειώνοντας ότι η ίδια η κ. Κούσιου δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο της σχετικής συζήτησης.

Αναφορικά με τον Νίκο Τορναρίτη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο ίδιος έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο υπουργοποίησής του.

Σε ό,τι αφορά τον Πόλυ Κουρουσίδη, ο κ. Λετυμπιώτης διέψευσε επίσης ότι υπήρξε οποιαδήποτε προσέγγιση ή πρόταση από πλευράς της κυβέρνησης προς το πρόσωπό του.

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