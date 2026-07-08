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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εντοπίστηκαν οι δύο ανήλικες αδερφές μετά από εννέα μέρες - Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

 08.07.2026 - 16:33
Εντοπίστηκαν οι δύο ανήλικες αδερφές μετά από εννέα μέρες - Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η 17χρονη και η 14χρονη, οι οποίες είχαν δηλωθεί ως ελλείποντα πρόσωπα, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Οι δύο ανήλικες απουσίαζαν από τον χώρο διαμονής τους στην επαρχία Λευκωσίας από τις 30 Ιουνίου 2026, με αποτέλεσμα να τεθούν υπό αναζήτηση.

Μετά τον εντοπισμό τους, η Αστυνομία τερμάτισε τις έρευνες και ευχαρίστησε το κοινό για τη συνδρομή του.

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