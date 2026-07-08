Εντοπίστηκαν οι δύο ανήλικες αδερφές μετά από εννέα μέρες - Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Οι δύο ανήλικες απουσίαζαν από τον χώρο διαμονής τους στην επαρχία Λευκωσίας από τις 30 Ιουνίου 2026, με αποτέλεσμα να τεθούν υπό αναζήτηση.

Μετά τον εντοπισμό τους, η Αστυνομία τερμάτισε τις έρευνες και ευχαρίστησε το κοινό για τη συνδρομή του.