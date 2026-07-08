Εντοπίστηκαν οι δύο ανήλικες αδερφές μετά από εννέα μέρες - Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

ΠτΔ: «Περήφανοι για την απόλυτα πετυχημένη Κυπριακή Προεδρία»
Περηφάνια για την απόλυτα πετυχημένη κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Οι δύο ανήλικες απουσίαζαν από τον χώρο διαμονής τους στην επαρχία Λευκωσίας από τις 30 Ιουνίου 2026, με αποτέλεσμα να τεθούν υπό αναζήτηση.
Μετά τον εντοπισμό τους, η Αστυνομία τερμάτισε τις έρευνες και ευχαρίστησε το κοινό για τη συνδρομή του.
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