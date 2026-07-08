Θρίλερ στον αέρα: Πιλότος έπεσε από αεροπλάνο και άφησε εκπαιδευόμενη να προσγειώσει το αεροσκάφος

Σύμφωνα με την Mirror, ο έμπειρος επαγγελματίας πιλότος πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση με μια 22χρονη γυναίκα όταν πήδηξε. Η εκπαιδευόμενη αναγκάστηκε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους και κατάφερε να προσγειώσει μόνη της με ασφάλεια το ελαφρύ αεροπλάνο Cessna C-150.

Σύμφωνα με την εκπαιδευόμενη, η οποία ονομάζεται Ροσάριο, ο Λεάντρο της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις» και «συνέχισε να προχωράς μπροστά». Ο πιλότος, ο οποίος εργαζόταν στη σχολή πτήσεων Flying Parrot Flight School στην Κόρδοβα, στη συνέχεια έβγαλε τα ακουστικά του, άφησε στην άκρη το κινητό του τηλέφωνο και έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του.

Η Ροσάριο δήλωσε ότι στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα του θαλάμου διακυβέρνησης - κάτι που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο κατά τη διάρκεια της πτήσης λόγω της πίεσης του αέρα - και πήδηξε από ύψος περίπου 250 μέτρων. Η εκπαιδευόμενη επικοινώνησε αμέσως μέσω ασυρμάτου για βοήθεια, ακολούθησε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και προσγείωσε το άθικτο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο χωρίς άλλο περιστατικό.

Δεν παρατηρήθηκε περίεργη συμπεριφορά

Ο διευθυντής της σχολής, Εντουάρντο Άλβαρεθ, ο οποίος έλαβε το σήμα κινδύνου από την εκπαιδευόμενη, δήλωσε ότι εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αλλά ενήργησε με «μεγάλη ψυχραιμία». Αρχικά πίστευε ότι ο εκπαιδευτής της ίσως είχε ανοίξει αλεξίπτωτο, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Άλβαρεθ και οι συνάδελφοί του απογειώθηκαν για να αναζητήσουν τον Λεάντρο και εντόπισαν το σώμα του σε ένα χωράφι μέσα σε 15 λεπτά. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν τον θάνατό του στο σημείο.

Ο εκπαιδευτής είχε πετάξει νωρίτερα την ίδια ημέρα με έναν άλλο μαθητή σε πτήση επανεκπαίδευσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι συνάδελφοί του τον περιέγραψαν ως χαρούμενο, επαγγελματία και πάντα άψογα παρουσιασμένο, χωρίς εμφανή σημάδια ψυχολογικής πίεσης. Εργαζόταν στη σχολή για τέσσερα χρόνια, αφού προηγουμένως είχε περάσει μια δεκαετία εκεί ως εκπαιδευόμενος, και στο παρελθόν είχε πετάξει στη Χιλή.

«Όλα έδειχναν φυσιολογικά»

Ο Εντουάρντο, ο οποίος αποκάλεσε τον Λεάντρο φίλο του, δήλωσε στην εφημερίδα La Nacion: «Ήρθε, χαιρετηθήκαμε με ένα φιλί και μια αγκαλιά όπως πάντα. Το μόνο πράγμα που ξεχώρισε ήταν ότι, αντί να έρθει με το δικό του αυτοκίνητο όπως συνήθως, είχε ζητήσει από έναν μαθητή να τον παραλάβει από το σπίτι όπου έμενε με τους γονείς του, σε μια γειτονιά της πόλης της Κόρδοβας. Μιλούσαν συνεχώς και όλα έδειχναν φυσιολογικά». Πρόσθεσε ότι ο Λεάντρο είχε υποβάλει αίτηση για μια θέση σε μεγάλη αεροπορική εταιρεία.

Κανένας από τους συναδέλφους του δεν είχε εντοπίσει προειδοποιητικά σημάδια κατά τους ιατρικούς και ψυχολογικούς ελέγχους που απαιτούνται κάθε έξι μήνες. Η Ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη της Κόρδοβας ερευνά το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική αεροπορική κοινότητα. Οι Αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης, αν και οι μαρτυρίες δείχνουν ότι επρόκειτο για σκόπιμη πράξη.

ΠΗΓΗ: Έθνος