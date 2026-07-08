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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις στο ΓΝ Λάρνακας: Σέρβιραν ληγμένο ζελέ σε ασθενείς - Εκτός λειτουργίας τα κουδούνια

 08.07.2026 - 14:22
Καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις στο ΓΝ Λάρνακας: Σέρβιραν ληγμένο ζελέ σε ασθενείς - Εκτός λειτουργίας τα κουδούνια

Έντονη ανησυχία προκαλούν καταγγελίες που έρχονται από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με συγγενείς ασθενών να κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες στο ThemaOnline, κατά τη διανομή του γεύματος στις 7 Ιουλίου, στους ασθενείς δόθηκε ζελέ (επιδόρπιο) με ημερομηνία λήξης την 6η Ιουλίου, δηλαδή μία ημέρα μετά τη λήξη του προϊόντος. Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση συγγενών, οι οποίοι διερωτώνται πώς ένα ληγμένο τρόφιμο βρέθηκε στο δίσκο του γεύματος των νοσηλευόμενων.

Την ίδια ώρα, σοβαρό προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση με τα κουδούνια κλήσης στα κρεβάτια των ασθενών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεγάλο μέρος του συστήματος ειδοποίησης δεν λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό. Όταν συγγενείς και ασθενείς ζήτησαν εξηγήσεις, νοσηλευτές φέρονται να απάντησαν ότι το θέμα βρίσκεται στην αρμοδιότητα των τεχνικών υπηρεσιών, χωρίς να μπορούν να δώσουν χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της βλάβης.

Όπως καταγγέλλεται, οι ασθενείς που χρειάζονται βοήθεια καλούνται, εφόσον διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, να επικοινωνούν με συγκεκριμένο αριθμό της υποδοχής του ορόφου προκειμένου να ειδοποιηθεί το νοσηλευτικό προσωπικό. Ωστόσο, συγγενείς εκφράζουν την ανησυχία τους για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

«Τι γίνεται αν ένας ασθενής αισθανθεί έντονη αδιαθεσία ή χάσει τις αισθήσεις του; Πώς θα ζητήσει βοήθεια όταν το κουδούνι δεν λειτουργεί;» διερωτώνται, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Οι καταγγελίες αυτές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία βασικών συστημάτων ασφαλείας και για τις διαδικασίες ελέγχου των ιατροτεχνολογικών υλικών σε ένα δημόσιο νοσηλευτήριο.

 

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