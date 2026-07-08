«Κρυφτούλι» Χριστοδουλίδη- Αννίτας με φόντο τον ανασχηματισμό - Η Κούσιου, οι διαρροές και τα αντικρουόμενα μηνύματα

Δεν είναι ο διορισμός της Έλενας Κούσιου στη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ που προκάλεσε τις περισσότερες συζητήσεις. Είναι όσα προηγήθηκαν και κυρίως όσα ακολούθησαν.

Η επιλογή της Αννίτας Δημητρίου να αξιοποιήσει ένα στέλεχος, το οποίο μέχρι πρόσφατα βρισκόταν σε οργανισμό του οποίου η προεδρία ανανεώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πολύ περισσότερο, όταν η ίδια η Έλενα Κούσιου αποκάλυψε δημόσια ότι προσεγγίστηκε από το Προεδρικό, για συμμετοχή στον επικείμενο ανασχηματισμό, εξηγώντας πως επέλεξε να απορρίψει την πρόταση, αφού ο ΔΗΣΥ έχει αποφασίσει να ασκεί αντιπολιτευτικό ρόλο.

Παρότι οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η συζήτηση αφορούσε θέση Επιτρόπου και όχι υπουργικό χαρτοφυλάκιο, η πολιτική ουσία παραμένει η ίδια. Η δημόσια επιβεβαίωση μιας προσέγγισης από την κυβέρνηση προς στέλεχος του ΔΗΣΥ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι το Προεδρικό επιχειρεί να διευρύνει τα ανοίγματά του προς τον χώρο της κεντροδεξιάς, ενόψει του ανασχηματισμού.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν και άλλα στελέχη της Πινδάρου να έχουν δεχθεί διερευνητικές προσεγγίσεις, μεταξύ αυτών μέλη του Shadow Cabinet του κόμματος, ενώ δημοσιεύματα συμπεριέλαβαν τον Νίκο Τορναρίτη και τον Πόλυ Κουρουσίδη. Ο κ. Τορναρίτης έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά ότι του έγινε οποιαδήποτε πρόταση, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για σκοπιμότητες πίσω από τις σχετικές διαρροές.

Ενώ, το πολιτικό σκηνικό έδειχνε να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η κυβέρνηση επέλεξε να σηκώσει τείχος διαψεύσεων.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι ουδέποτε υποβλήθηκε πρόταση υπουργοποίησης προς την Έλενα Κούσιου, τον Νίκο Τορναρίτη ή τον Πόλυ Κουρουσίδη. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι στην περίπτωση της κ. Κούσιου δεν υπήρξε ποτέ πρόταση για ανάληψη υπουργικού χαρτοφυλακίου, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση, που άνοιξαν τόσο τα δημοσιεύματα όσο και οι δημόσιες αναφορές της ίδιας.

Η διάψευση, ωστόσο, αφήνει ανοικτά περισσότερα ερωτήματα απ' όσα απαντά. Αν δεν υπήρξε πρόταση υπουργοποίησης, υπήρξε άλλη μορφή πολιτικής προσέγγισης; Και αν ναι, γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να τη διαχωρίζει από όσα δημοσίως υποστήριξε η ίδια η Κούσιου;

Στην Πινδάρου, πάντως, ο διορισμός της, μόνο ως απλή εσωκομματική αναβάθμιση δεν αντιμετωπίζεται. Η Αννίτα Δημητρίου φαίνεται να στέλνει διπλό μήνυμα. Πρώτον, ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να επιτρέψει απώλειες στελεχών προς την κυβέρνηση. Και δεύτερον, ότι στελέχη που δέχονται πιέσεις ή προσεγγίσεις από το Προεδρικό, αλλά παραμένουν πιστά στην κομματική γραμμή, επιβραβεύονται.

Το μήνυμα, έχει αποδέκτη και στο Προεδρικό. Ειδικά σε μια περίοδο, όπου ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιδιώκει να ενισχύσει το κυβερνητικό του σχήμα, με πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής από τον χώρο του ΔΗΣΥ, η δημόσια αξιοποίηση της Κούσιου από την ηγεσία του κόμματος εκλαμβάνεται ως απάντηση στις πληροφορίες περί «γαλάζιου» ανοίγματος.

Όσο πλησιάζει ο ανασχηματισμός, τόσο το Προεδρικό, όσο και η Πινδάρου, φαίνεται να δίνουν τη δική τους μάχη, όχι μόνο για τα πρόσωπα, αλλά και για τις πολιτικές εντυπώσεις.