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ΔΙΕΘΝΗ

Πέθανε στα 44 του διάσημος σεφ νικημένος από τον καρκίνο - «Πάλεψε με όλη του τη δύναμη και με απέραντο θάρρος»

 08.07.2026 - 15:27
Πέθανε στα 44 του διάσημος σεφ νικημένος από τον καρκίνο - «Πάλεψε με όλη του τη δύναμη και με απέραντο θάρρος»

Η παριζιάνικη γαστρονομία έχασε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της. Ο Bertrand Grébaut πέθανε στο Παρίσι τη νύχτα της 2ας προς 3η Ιουλίου, σε ηλικία 44 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Ο επιχειρηματικός του συνεργάτης, Théophile Pourriat, ανακοίνωσε την είδηση ​​στις 4 Ιουλίου στον λογαριασμό Instagram του εστιατορίου Septime.

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο του Bertrand. Πάλεψε με όλη του τη δύναμη και με απέραντο θάρρος ενάντια στην ασθένεια», έγραψε, προσθέτοντας ότι «έχασε τον καλύτερό του φίλο, τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, τον αδελφό του». Ο Grébaut μεγάλωσε στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού και αρχικά ασχολήθηκε με τις γραφικές τέχνες πριν εγγραφεί, σε ηλικία 20 ετών, στη σχολή μαγειρικής Ferrandi, από την οποία αποφοίτησε πρώτος στην τάξη του. Εκεί γνώρισε τη μελλοντική του συνεργάτιδα, σεφ Tatiana Levha, νυν ιδιοκτήτρια των Le Servan και Double Dragon.

Από το Arpège στο Septime: η γέννηση μιας ιδέας

Μετά από μια απαιτητική θητεία στο La Table de Robuchon, μια πρακτική άσκηση με τον Alain Passard στο L'Arpège αποκάλυψε το πραγματικό του ταλέντο. Στη συνέχεια ανέλαβε τα ηνία στο L'Agapé στο 17ο διαμέρισμα, όπου κέρδισε ένα αστέρι Michelin σε ηλικία μόλις 26 ετών. Αλλά ο κόσμος της κλασικής υψηλής γαστρονομίας δεν του ταίριαζε. Πέρασε επτά μήνες στην Ασία και επέστρεψε το 2011 για να ανοίξει το Septime στην οδό Charonne στο 11ο διαμέρισμα με τον παιδικό του φίλο Théophile Pourriat.

Με φόντο το ακμάζον κίνημα της «μπιστρονομίας», το εστιατόριο καθιέρωσε ένα μοναδικό στυλ: ένα χαλαρό περιβάλλον με ξύλινη επένδυση, χωρίς τραπέζια, προκαθορισμένα μενού και τοπική κουζίνα , με βιολογικά προϊόντα. Ακολούθησε ένα αστέρι Michelin το 2014 και μια θέση στη λίστα με τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου το 2016. Η αυτοκρατορία έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει τα Clamato, La Cave, το ζαχαροπλαστείο Tapisserie και το Auberge d'une Île στην περιοχή Perche.

«Ένας σεφ τόσο διακριτικός όσο και ταλαντούχος, σε μεγάλο βαθμό έξω από το τρέχον σύστημα, ο Bertrand Grébaut εκπαίδευσε πολλούς νέους μάγειρες και ενστάλαξε μια νέα προσέγγιση στο επάγγελμα, ένα μείγμα υψηλών προδιαγραφών και ενός χαλαρού στυλ», έγραψε ο ιστότοπος Bouillantes.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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