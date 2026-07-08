Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΠού βρίσκονται οι «άκρες» του κόσμου; Οι βορειότερες και νοτιότερες πόλεις της Γης
LIKE ONLINE

Πού βρίσκονται οι «άκρες» του κόσμου; Οι βορειότερες και νοτιότερες πόλεις της Γης

 08.07.2026 - 15:01
Πού βρίσκονται οι «άκρες» του κόσμου; Οι βορειότερες και νοτιότερες πόλεις της Γης

Αν η Γη ήταν ένας επίπεδος χάρτης, ποιες πόλεις θα βρίσκονταν τελευταίες πριν από το απόλυτο κενό των άκρων της;

Αν η Γη ήταν επίπεδη σαν χάρτης, πού θα βρίσκονταν οι άκρες της;

Αν και ο πλανήτης μας είναι ολοφάνερα σφαιρικός, το ερώτημα παραμένει συναρπαστικό ως νοητικό πείραμα. Ποιοι είναι οι τελευταίοι μεγάλοι ανθρώπινοι οικισμοί πριν το απόλυτο κενό των πόλων;

Το νότιο άκρο του κόσμου

Στο νότιο ημισφαίριο, η ξηρά σπανίζει μετά τον 45ο παράλληλο. Τρεις είναι οι βασικοί διεκδικητές του τίτλου της «νοτιότερης πόλης στον κόσμο», όλοι στην περιοχή της Γης του Πυρός:

  1. Puerto Williams (Χιλή): Βρίσκεται στον 54°56′ Νότια. Είναι γεωγραφικά το νοτιότερο σημείο, αλλά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, πολλοί αμφισβητούν αν μπορεί να χαρακτηριστεί «πόλη».
  2. Punta Arenas (Χιλή): Μια πραγματική πόλη με πληθυσμό 60 φορές μεγαλύτερο από το Puerto Williams. Ωστόσο, βρίσκεται σχεδόν 200 χιλιόμετρα βορειότερα, γεγονός που κάνει τον τίτλο της «νοτιότερης» να μοιάζει ανακριβής.
  3. Ushuaia (Αργεντινή): Η χρυσή τομή. Με πληθυσμό περίπου 83.000 κατοίκων και αστικές υποδομές, η ιδιότητά της ως πόλη είναι αδιαμφισβήτητη. Βρίσκεται στον 54°48′ Νότια, μόλις 15 χιλιόμετρα βόρεια του Puerto Williams, και είναι αυτή που κατέχει συνηθέστερα τον επίσημο τίτλο.

Το βόρειο άκρο του κόσμου

Το βόρειο ημισφαίριο είναι πολύ πιο «πυκνοκατοικημένο» στα άκρα του. Αν αντιστρέφαμε τις συντεταγμένες της Ushuaia (54°48′ Βόρεια), θα βρισκόμασταν στην κεντρική Αγγλία, ούτε καν στη Σκωτία ή τη Σουηδία. Οι υποψήφιοι στον Βορρά είναι πολλοί, αλλά οι ορισμοί περιπλέκουν την κατάσταση:

  1. Alert (Καναδάς): Το βορειότερο σημείο με μόνιμη παρουσία ανθρώπων, αλλά πρόκειται για στρατιωτική και ερευνητική βάση χωρίς μόνιμους κατοίκους.
  2. Longyearbyen (Νορβηγία/Σβάλμπαρντ): Βρίσκεται στον 78°13′ Βόρεια. Με 2.800 κατοίκους και καθεστώς πρωτεύουσας του αρχιπελάγους, είναι ένας σοβαρός διεκδικητής, αν και θεωρείται περισσότερο κωμόπολη παρά πόλη.
  3. Utqiagvik (Αλάσκα, ΗΠΑ): Πρώην γνωστό ως Barrow. Αν και έχει πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκων (όχι πολύ μεγαλύτερο από το Longyearbyen), είναι επίσημα και νομικά αναγνωρισμένο ως «πόλη», κατέχοντας έτσι τον τίτλο στον Νέο Κόσμο.

Μια ήπειρος, δύο άκρα

Είναι ενδιαφέρον ότι και για τα δύο άκρα της Γης, οι επικρατέστερες απαντήσεις βρίσκονται στην αμερικανική ήπειρο.

Θεωρητικά, αν ολοκληρωνόταν ποτέ η Παναμερικανική Οδός, ένας ταξιδιώτης θα μπορούσε να διασχίσει όλη την απόσταση από το Utqiagvik της Αλάσκας μέχρι την Ushuaia της Αργεντινής με τα πόδια, διανύοντας ολόκληρο το μήκος του κατοικημένου κόσμου.

gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε – Ποιο το ποσό της επόμενης κλήρωσης
Εορτολόγιο: Μην ξεχάσετε αυτά τα ονόματα - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου διεθνώς – Πού κυμαίνεται πλέον
Πόσοι γνωρίζετε ότι υπάρχει; Πώς ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού της γειτονιάς αλλάζει ζωές
Οι ΗΠΑ χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πήγε για πρώτη φορά σε συναυλία με τον ενός έτους γιο της - Φωτογραφίες

 08.07.2026 - 14:29
«Κρυφτούλι» Χριστοδουλίδη- Αννίτας με φόντο τον ανασχηματισμό - Η Κούσιου, οι διαρροές και τα αντικρουόμενα μηνύματα

«Κρυφτούλι» Χριστοδουλίδη- Αννίτας με φόντο τον ανασχηματισμό - Η Κούσιου, οι διαρροές και τα αντικρουόμενα μηνύματα

Δεν είναι ο διορισμός της Έλενας Κούσιου στη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ που προκάλεσε τις περισσότερες συζητήσεις. Είναι όσα προηγήθηκαν και κυρίως όσα ακολούθησαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κρυφτούλι» Χριστοδουλίδη- Αννίτας με φόντο τον ανασχηματισμό - Η Κούσιου, οι διαρροές και τα αντικρουόμενα μηνύματα

«Κρυφτούλι» Χριστοδουλίδη- Αννίτας με φόντο τον ανασχηματισμό - Η Κούσιου, οι διαρροές και τα αντικρουόμενα μηνύματα

  •  08.07.2026 - 13:12
Απορρίπτει εθνικιστικά κίνητρα πίσω από την επίθεση σε βάρος Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα η Κυβέρνηση

Απορρίπτει εθνικιστικά κίνητρα πίσω από την επίθεση σε βάρος Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα η Κυβέρνηση

  •  08.07.2026 - 12:49
Κακουργιοδικείο Λευκωσίας: Νέα αναβολή στη δίκη πολιτογραφήσεων του Μάριου Δημητριάδη

Κακουργιοδικείο Λευκωσίας: Νέα αναβολή στη δίκη πολιτογραφήσεων του Μάριου Δημητριάδη

  •  08.07.2026 - 11:04
Καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις στο ΓΝ Λάρνακας: Σέρβιραν ληγμένο ζελέ σε ασθενείς - Εκτός λειτουργίας τα κουδούνια

Καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις στο ΓΝ Λάρνακας: Σέρβιραν ληγμένο ζελέ σε ασθενείς - Εκτός λειτουργίας τα κουδούνια

  •  08.07.2026 - 14:22
Παττίχειο Πάρκο: Όταν οι ίδιοι οι θεματοφύλακες της πόλης καταπατούν το περιβάλλον - Δείτε φωτογραφίες

Παττίχειο Πάρκο: Όταν οι ίδιοι οι θεματοφύλακες της πόλης καταπατούν το περιβάλλον - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.07.2026 - 11:32
Νέα μέτρα στήριξης €6,35 εκατ. σε κτηνοτρόφους για αφθώδη αποφάσισε το Υπουργικό

Νέα μέτρα στήριξης €6,35 εκατ. σε κτηνοτρόφους για αφθώδη αποφάσισε το Υπουργικό

  •  08.07.2026 - 13:54
Συντεχνίες της ΑΗΚ: Προϋποθέσεις για σωστές πολιτικές αποφάσεις στη σύσκεψη στο Προεδρικό

Συντεχνίες της ΑΗΚ: Προϋποθέσεις για σωστές πολιτικές αποφάσεις στη σύσκεψη στο Προεδρικό

  •  08.07.2026 - 13:01
Θρίλερ στον αέρα: Πιλότος έπεσε από αεροπλάνο και άφησε εκπαιδευόμενη να προσγειώσει το αεροσκάφος

Θρίλερ στον αέρα: Πιλότος έπεσε από αεροπλάνο και άφησε εκπαιδευόμενη να προσγειώσει το αεροσκάφος

  •  08.07.2026 - 13:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα