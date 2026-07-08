Επεισόδιο Έλληνα Υφυπουργού Εξωτερικών με Νταβούτογλου για Κυπριακό - «Έχουμε εισβολή από το 1974...»

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε, όταν ο κ. Νταβούτογλου εξέφρασε την άποψη πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο, με τον κ. Χατζηβασιλείου να τον διακόπτει ευγενικά επισημαίνοντάς του πως «πρόκειται περί εισβολής από το 1974».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Αχμέτ Νταβούτογλου επιχείρησε δε, να μετακινήσει τις ευθύνες για το αδιέξοδο στο Κυπριακό στην ελληνοκυπριακή πλευρά λέγοντας πως η απόρριψη του Σχεδίου Ανάν από τους Ελληνοκύπριους το 2004 αποτελεί τη ρίζα του αδιεξόδου, ενώ άφησε αιχμές κατά των Βρυξελλών, λέγοντας ότι η ΕΕ δεν θα έπρεπε να είχε δεχθεί την ένταξη της Κύπρου όσο το ζήτημα παρέμενε ανοιχτό.

Παρά την παρέμβαση της συντονίστριας Joan Hoey, Europe consultant του EIU, η οποία επιχείρησε να επαναφέρει την τάξη στη συζήτηση, ο κ. Νταβούτογλου επιχείρησε να επέμβει λέγοντας εκ νέου πως η «τουρκική παρουσία στην Κύπρο εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο, όχι όπως η Ρωσία». Ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών ωστόσο επανήλθε τονίζοντας με σαφήνεια την ελληνική θέση, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία πραγματοποίησε παράνομη εισβολή στην Κύπρο και ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, χειροκροτούμενος από το κοινό.

Ο κ. Χατζηβασιλείου ερωτώμενος σχετικά νωρίτερα είχε εκφράσει τις ελληνικές θέσεις σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί να παραγνωρίζεται το γεγονός του casus belli αλλά και της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής εδάφους κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, υπεραμύνθηκε της πολιτικής της Διεύρυνσης της Ε.Ε. υπενθυμίζοντας τη δήλωση του Γ. Γεραπετρίτη ότι στόχος θα ήταν η ένταξη τουλάχιστον ενός νέου κράτους-μέλους, εφόσον καλύπτονται τα σχετικά κριτήρια, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Η Ελλάδα είναι εδώ για να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες στον ευρωπαϊκό δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Αθήνα σταθερά επιθυμεί μια Τουρκία με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, καθώς η ίδια έχει ανανεώσει από το 2023 το ενδιαφέρον της για ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Διαμαντοπούλου: Οι ευρωπαϊκές αρχές δεν ισχύουν αλα καρτ

Η Ευρώπη δεν είναι μόνο γεωστρατηγική δύναμη. Η πραγματική της ισχύς είναι οι αρχές της: η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η κοινωνική συνοχή, είπε στην δική της παρέμβαση η Άννα Διαμαντοπούλου – και πρόσθεσε:

Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι γραφειοκρατία. Είναι η πολιτική και αξιακή βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος θέλει να γίνει μέλος της, δεν καλείται απλώς να τα αποδεχθεί· καλείται να τα πιστεύει. Και οι αρχές δεν ισχύουν α λα καρτ. Δεν μπορεί η Ευρώπη να καταδικάζει —και σωστά— τη ρωσική κατοχή σε έδαφος υποψήφιας χώρας, της Ουκρανίας, και την ίδια στιγμή να προσπερνά το γεγονός ότι μια άλλη υποψήφια χώρα, η Τουρκία, κατέχει έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου. Δεν είναι ένα θέμα που κλείνει επειδή ενοχλεί. Είναι θέμα συνέπειας, αξιοπιστίας και της ίδιας της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Πηγή: protothema.gr