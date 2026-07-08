Ιστορικό επεισόδιο βροχόπτωσης στον Αγρό - Ρεκόρ Ιουλίου μετά από σχεδόν 50 χρόνια

Όπως αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου καταγράφηκαν 98,1 mm στον συμβατικό σταθμό (ρεκόρ Ιουλίου από το 1976) και 100,3 mm στον αυτόματο σταθμό μέσα σε μόλις 2 ώρες και 38 λεπτά.

Η στατιστική αξιολόγηση δείχνει ένα εξαιρετικά σπάνιο επεισόδιο βροχόπτωσης.

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