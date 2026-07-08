Εντόπισαν αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα σε όχημα - Ήταν σταθμευμένο σε δημόσιο πάρκινγκ

Συγκεκριμένα μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, μέλη της Αστυνομίας, σε συνεργασία με Λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείου, διεξήγαγαν έρευνα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο στάθμευσης στην Αγία Νάπα.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν

Πέραν των 66 κιλών καπνού Ναργιλέ

406 κούτες τσιγάρα

64 κούτες πουράκια

40 κούτες θερμαινόμενα τσιγάρα

2.750 γρ καπνού τσιγάρου

Τόσο το όχημα όσο και τα ανευρεθέντα κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείου.

Ο Αστυνομικό Σταθμός Αγίας Νάπας σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείου συνεχίζουν τις εξετάσεις.